Paris Hilton con l’iconico vestito sparkling del 21esimo compleanno (21 anni dopo) Paris Hilton, neo mamma 42enne, ha riproposto uno dei suoi look più iconici: quello indossato alla festa di compleanno per i 21 anni, nel 2002.

A cura di Giusy Dente

Paris Hilton coi suoi look ha influenzato un'intera generazione, imponendosi come icona degli anni Duemila tra jeans a vita bassissima, total denim, outfit scintillanti, tute colorate di velluto, crop top. Consapevole del suo potere in fatto di stile, di recente ha ripescato uno dei suoi look più iconici del passato e lo ha riproposto in una chiave leggermente diversa. Ma la citazione non è affatto passata inosservata.

Paris Hilton nel 2023 come nel 2002

"Non appena ho indossato quel vestito, ho capito che era iconico. Non avevo mai visto niente di simile prima. Quindi vedere così tante persone che lo usano come ispirazione è semplicemente il massimo. L'imitazione è la più alta forma di adulazione" ha detto Hilton a Page Six Style nel 2019. La star si riferiva a uno dei suoi look più iconici, in effetti copiatisismo negli anni successivi da tantissime altre celebrities. Si tratta dell'outfit sfoggiato nel 2002, in occasione del 21esimo compleanno. All'epoca Paris Hilton lavorava come modella: era sulla bocca di tutti tra copertine, passerelle, campagne pubblicitarie.

E ovviamente, era famosa per il suo stile di vita estremamente lussuoso: è la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, il fondatore dell'omonima catena di hotel di lusso. Per festeggiare i 21 anni organizzò un party in grande stile, indossando un abito passato alla storia: un mini dress in cotta di maglia d'argento di Julian Macdonald con profonda scollatura all'americana e audace spacco. Un outfit scintillante che non è mai più passato di moda, diventando anzi di ispirazione per celebrities e influencer: lo ha "copiato" per esempio Kendall Jenner quando ha festeggiato i suoi 21 anni e lo ha riproposto la sorella di Paris, Nicky, come travestimento di Halloween nel 2018.

Pochi giorni fa la 42enne (da poco compiuti) ha indossato un vestito molto simile, riportando immediatamente i fan indietro nel tempo. Ha optato per un mini dress senza spalline color argento interamente ricoperto di cristalli scintillanti, del brand Nicole+Felicia. Fa parte della Spring Summer 23 Bridal Collection. Lo ha abbinato a décolleté e pochette altrettanto scintillanti, con guanti senza dita, riproponendo anche un girocollo simile a quello di 21 anni fa. Non ha rinunciato a un tocco di novità, però: ha difatti sfoggiato un nuovo hair look all'insegna della frangia.