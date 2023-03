Paola Turani sotto il sole delle Maldive brilla col vestito di cristalli da 1600 euro Paola Turani è in vacanza col marito e il figlio. Sotto il caldo sole delle Maldive, ha sfoggiato un abito effetto sparkling impreziosito da Swarovski.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani in Dan More

Terminati gli impegni tra Milano e Parigi, Paola Turani si è concessa una vacanza con la famiglia per rilassarsi un po'. La modella è stata ospite delle Settimane della Moda, prima nella città lombarda e poi nella capitale francese. L'influencer in occasione di questi eventi glamour porta sempre con sé fan e follower, svelando qualche piccolo segreto del mestiere e mostrando i suoi impeccabili look. Quest'anno ha riscosso molto successo l'outfit da ballerina, composto da una gonna di tulle simile a un tutù da cigno Nero. Ma la 35enne accanto alla versione "patinata" tra sfilate e shooting, affianca sempre quella della quotidianità di moglie e madre. Si mostra con naturalezza nella vita di tutti i giorni, fatta anche di capelli disordinati, tute sporche di pappa, pantofole. Ora l'influencer sta condividendo sui social i dettagli della vacanza alle Maldive.

Paola Turani in Dan More

Paola Turani alle Maldive col marito e il figlio

Paola Turani è tornata in un posto già visitato in passato, che però le è rimasto nel cuore e dove ha quindi voluto far ritorno. Terminati gli impegni alle Fashion Week è volata alle Maldive, dove era stata nel 2018 assieme al marito Riccardo Serpellini. Stavolta, però, sono sbarcati sull'isola in tre: nel frattempo, infatti, sono diventati genitori del piccolo Enea, nato nel 2021 dopo un difficile percorso. La coppia ha a lungo combattuto con l'infertilità: è stato doloroso, nutrendo un forte desiderio di allargare la famiglia. Poi, proprio quando erano in procinto di iniziare la Pma (procreazione medico assistita), è invece arrivata una gravidanza naturale.

Paola Turani in Dan More

Chi ha firmato l'abito di Paola Turani

Alle Maldive la modella sta sfoggiando micro bikini e look balneari trendy. Non è passato inosservato l'abito blu indossato in spiaggia, una creazione glamour e di grande effetto, caratterizzata da uno speciale effetto sparkling, perfetto sotto i raggi del sole. Si tratta di una creazione firmata Dan More, un brand gettonatissimo tra le celebrities. Daniele Morena ha vestito Rihanna, Alicia Keys, Lady Gaga, Miley Cyrus, Cher e Katy Perry.

in foto: abito Dan More

Il marchio è noto soprattutto per i capi scintillanti delle sue collezioni. Paola Turani ha scelto un abito con scollo drappeggiato a U sia sul fronte che sul retro, impreziosito da cristalli Swarovski azzurri incastonati nella maglia in metallo color argento. Sul sito ufficiale costa 1600 euro. Impossibile passare inosservata!