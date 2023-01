Paola Turani come una ballerina in tutù: è il Cigno Nero delle sfilate di Parigi Paola Turani è volata a Parigi per le sfilate della Haute Couture Primavera/Estate 2023. Allo show di Juana Martìn ha sfoggiato un elegante look “da ballerina”.

A cura di Giusy Dente

Anche quest'anno, Paola Turani è volata a Parigi per le attesissime sfilate della Haute Couture Primavera/Estate 2023. La modella e influencer è ospite fissa a questi grandi eventi, a cui partecipa testimoniando sui social ogni momento, portando con sé fan e follower nel suo mondo. Dalla scelta degli abiti al trucco, la 35enne ama raccontare il suo lavoro senza tralasciare nulla. Ha chiuso questa esperienza con la sfilata di Juana Martìn.

I look di Paola Turani a Parigi

Il mondo della moda genera tanta curiosità e Paola Turani non si è mai sottratta alle domande di fan e follower: ne riceve tantissime quotidianamente, soprattutto in concomitanza di grandi eventi. Stavolta , per esempio, alcuni le hanno chiesto il perché di alcune scelte di stile. I suoi outfit sono piaciuti molto, ma lei stessa ha più volte ironizzato sulle temperature gelide della capitale francese. "Perché ti vesti così se ci sono 2 gradi?" le hanno chiesto: Paola Turani ha così chiarito che non sempre c'è molta scelta, in merito agli abiti da sfoggiare alle sfilate.

Vengono fatte delle limitate proposte dai brand e quindi a volte bisogna adeguarsi. In questi giorni la modella ha assistito a diversi show in calendario, stupendo con look colorati e scintillanti: l'abito lilla con maxi spacco di Tony Ward, il mini dress a fiori di Alesandra Rich, poi il completino firmato Prada in total black, l'abitino bon ton giallo di Gucci, l'elegante vestito da sera di Zuhair Murad impreziosito da cristalli. Per l'ultima sfilata in programma, ha stupito con qualcosa di diverso e originale in stile ballerina.

Paola Turani come una ballerina

La stilista spagnola Juana Martìn ha presentato la collezione Haute Couture Pimavera/Estate 2023. Paola Turani ha assistito allo show stupendo con un elegante look total black diverso dal solito. L'abitino con scollo a V è impreziosito da una ampia e voluminosa gonna che somiglia a un tutù pieghettato. Lo ha abbinato a un coprispalle impreziosito di ricami e cristalli, con calze nere velate e maxi zeppe scure. Immancabile lo chignon, in perfetto mood da "ballerina", con make-up leggero e labbra nude. Un vero cigno nero, elegante e leggiadro.