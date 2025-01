Pamela Anderson dopo Baywatch: “Ho sempre pensato di saper fare di più che girare in costume”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Pamela Anderson

Per Pamela Anderson il 2025 comincia con un nuovo film. L'attrice è la protagonista di The Last Showgirl, il nuovo film di Gia Coppola che ha incantato la critica dopo la presentazione in anteprima al Toronto International Film Festival. L'interpretazione di Anderson è sta lodata e definita da molti addetti ai lavori come la migliore della sua carriera: è stata candidata nella categoria di Miglior Attrice in un film drammatico ai recenti Golden Globes 2025 e sono in molti a scommettere su una sua candidatura agli Oscar. Anderson interpreta Shelley, una showgirl che da trent'anni si esibisce in uno spettacolo a Las Vegas. Lo show, però, chiude dopo tre decenni costringendo la donna a riprendere in mano la sua vita. Una storia di rivincita personale e professionale che si interseca anche quella di Pamela Anderson, la quale, dopo il successo clamoroso di Baywatch negli anni Novanta, ha fatto fatica ad affermarsi nell'industria cinematrografica hollywoodiana, come ha raccontato in un'intervista a Jimmy Fallon.

Pamela Anderson trent'anni dopo Baywatch

The Last Showgirl, che uscirà in Italia il 6 febbraio, è l'esempio perfetto per dimostrare che non esiste un'età giusta per fare l'interpretazione migliore della vita. Anderson, che ha 57 anni, ha abbandonato l'immagine di diva hollywoodiana bionda e dal fisico scultoreo che l'ha resa famosa al grande pubblico grazie al suo ruolo in Baywatch. L'attrice da anni ormai ha detto addio al make up da un paio di anni e, in occasione di red carpet ed eventi promozionali, preferisce apparire naturale, senza trucco e con i suoi lunghi capelli biondissimi. Un messaggio particolarmente apprezzato dalla scena cinematografica contemporanea, che, grazie ad attrici come Julianne Moore, Nicole Kidman e Demi Moore, sta imparando a valorizzare le attrici anhce in età più avanzata, abbattendo eventuali stereotipi legati alla maturità.

Pamela Anderson ospite di Jimmy Fallon

Nell'intervista Jimmy Fallon chiede a Pamela Anderson come si sente nei riguardi di tutti questi riconoscimenti e apprezzamenti sul suo lavoro in The Last Showgirl: "È surreale e molto emozionante perché ho sempre pensato che fossi in grado di fare molto di più oltre ad andare in giro con un costume da bagno. Quindi ho voluto prendere quest'occasione, ci ho messo tutta me stessa".

