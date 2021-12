Oriini Kaipara porta la cultura maori in tv: è la prima giornalista col tradizionale tattoo sul viso Oriini Kaipara è la prima giornalista della tv neozelandese con un moko kauae (tradizionale tatuaggio maori) sul viso. La sua presenza è un messaggio contro tabù e stereotipi.

A cura di Giusy Dente

Instagram @oriinz

Oriini Kaipara entra nella storia: la conduttrice televisiva è la prima, in Nuova Zelanda, a presentarsi dinanzi alle telecamere del telegiornale delle 18.00 con un tatuaggio maori sul viso. La giornalista già nel 2019 aveva fatto parlare di sé: aveva sfoggiato, durante una trasmissione pomeridiana, il cosiddetto modo kouae sul mento. Stavolta lo ha orgogliosamente esibito anche in fascia serale. Il 27 dicembre, infatti, ha fatto il suo debutto in sostituzione dei colleghi Sam Hayes (in congedo di maternità) e Mike McRoberts in un nuovo orario. Per lei è stato un importante passo avanti nella carriera, sognava da tempo di avere le redini del bollettino delle 18.00: "Era il mio obiettivo ed è successo", ha detto soddisfatta a Stuff, consapevole anche di quanto la sua presenza lì sia importante per scardinare alcuni stereotipi e alcuni pregiudizi.

Oriini Kaipara porta il tattoo maori in tv

Oriini Kaipara è una giornalista e conduttrice televisiva, nonché documentarista. In passato ha lavorato alla Māori Television, alla Mai FM e a TVNZ: lì è stata la prima a sfoggiare, nel telegiornale di mezzogiorno, il tatuaggio maori sul viso. A maggio è passata alla rete televisiva Three, assumendo la conduzione fissa su Newshub Live alle 16:30, ma sognando di approdare alla conduzione serale. Pochi giorni fa è finalmente successo, ha realizzato il suo sogno ed è entrata ancora nella storia del Paese, ricevendo moltissimi feedback positivi. La 37enne, madre di quattro figli, da tre anni porta sul mento il tradizionale tatuaggio maori chiamato modo kouae.

Instagram @oriinz

La neozelandese di origine maori con quel tattoo facciale disegnato tra labbro inferiore e mento ha voluto dichiarare con fierezza le sue origini. Ha un significato importante: simboleggia la leadership, la forza e il legame con la comunità. Nel caso della giornalista, è il suo modo per rendere omaggio agli antenati, alle passate generazioni e al tempo stesso di ribadire il suo impegno per riconoscere l'identità e la cultura maori, compreso il Te reo (la lingua maori).

Instagram @oriinz

Un tatuaggio contro i tabù

A Stuff la giornalista ha commentato in modo positivo la sua esperienza nel notiziario delle 18.00, non solo perché è stato la realizzazione di un sogno nel cassetto, ma anche perché è stato come abbattere una barriera: "Si aprono nuove strade per noi Maori, ma anche per le persone di colore. Con o senza moko kauae" ha detto. Lei è impegnata in prima persona nel fare informazione sulle tradizioni, la cultura e le usanze maori: la sua presenza in un telegiornale è d'ispirazione, è un invito a seguire le proprie inclinazioni e i propri sogni. Il pubblico ha colto il suo messaggio: "Non lasciate che la vostra identità o la vostra cultura siano un impedimento. Anzi, usatelo come strumento di potere" ha detto la conduttrice. I commenti che ha ricevuto sono stati la dimostrazione che l'autenticità premia: "Questa mattina qualcuno ha detto che guardarmi è edificante, fa sentire orgogliosi di essere prima di tutto Maori", ha detto.