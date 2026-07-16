Bustino fatto di cravatte e corona di fiori, cosa ha indossato Big Mama per la seduta di laurea

BigMama si è laureata e sui social ha documentato con orgoglio l’importante traguardo. Cosa ha indossato per prendere parte alla seduta?

BigMama, alias Marianna Mammone, ha appena raggiunto un importante traguardo: è ufficialmente diventata dottoressa. Ieri si è laureata al Politecnico di Milano in Urbanistica e sui social ha mostrato con orgoglio la sua tesi a tema "Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall'Irpinia". Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto la dedica a tutte le vittime del cancro, un riferimento al duro percorso che lei stessa si è ritrovata ad affrontare a 20 anni, quando si è sottoposta a 12 cicli di chemio per sconfiggere il linfoma di Hodgkin. Oggi può considerare finalmente quel momento difficile solo un ricordo, dunque non ha esitato a festeggiare con amici e parenti con tanto di corona di alloro sul capo.

Chi ha vestito BigMama alla laurea

Da sempre icona fashion originale e anti-convenzionale, anche nel giorno della laurea Big Mama ha deciso di stravolgere il classico dress code associato a eventi di questo genere. Per lei niente tailleur rigorosi o tubini chic, si è affidata alla costume designer Arakne (Virginia Capone), che ha customizzato per lei un look chic e glamour. Ha abbinato una camicia gessata a fondo bianco a un corsetto multicolor, un modello che ha messo in risalto il punto vita, che sul davanti è decorato con una serie di cravatte intrecciate. Per completare il tutto ha scelto una gonna a sirena total black con delle borchie sui lati, le stesse riprese anche sulle spalline della camicia.

BigMama con il look custom di Arakne

BigMama con la corona di alloro

Big Mama ha poi completato il tutto con una serie di gioielli scintillanti, primo tra tutti il pendente a forma di B, e con il simbolo della laurea per eccellenza: la corona di alloro. Anche qui, non ne ha scelta una tradizionale, ha optato per degli insoliti fiori total white arricchiti da una serie di nastri pastello che cadevano lungo la schiena.

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La corona di alloro di BigMama

Per l'occasione, inoltre, la cantante ha applicato delle extension, così da rendere la chioma extra long. Sorriso stampato sulle labbra, foto di rito accanto ai genitori e tesi tra le mani, sempre in primo piano: BigMama non potrebbe essere più felice di questo meraviglioso traguardo accademico.