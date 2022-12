Olivia Wilde, il tailleur più sensuale dell’inverno è con giacca over e gonna trasparente Olivia Wilde è tra le protagoniste del film Babylon e non poteva mancare alla prima che si è tenuta ieri a Los Angeles. Sul red carpet ha sfilato in nero, reinterpretando il classico tailleur in modo super sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima del film Babylon e il red carpet allestito all'Academy Museum of Motion Pictures è stato letteralmente invaso dalle star. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state soprattutto due delle protagoniste, Margot Robbie e Olivia Wilde. Se da un lato la prima ha sfilato in nero al fianco della meravigliosa mamma, la seconda ha spopolato con un look super glamour tutto da imitare. Certo, i fotografi e i giornalisti internazionali hanno cercato di interpretare ogni singola espressione del suo viso, così da sapere di più sulla recente rottura con Harry Styles, ma la verità è che l'attrice non ha lasciato trapelare alcuna emozione.

Olivia Wilde reinterpreta la moda mannish

Olivia Wilde non è solo l'ex fidanzata di Harry Styles, viene ormai considerata una delle star più glamour degli ultimi tempi e, dopo aver incantato i fan tra maxi abiti principeschi e accessori scultura, alla prima di Babylon ha lanciato uno dei trend che si preannunciano super gettonati durante l'inverno. Di cosa si tratta? Del tailleur con la gonna maxi e trasparente. Da qualche anno a questa parte la moda mannish sta spopolando ma l'attrice ha deciso di reinterpretarla in modo originale e super sensuale. Si è rivolta all'audacia di Saint Laurent, sfoggiando una giacca classica oversize con l'abbottonatura monopetto e il bavero di raso.

Olivia Wilde in Saint Laurent

Olivia Wilde è una dark lady

Niente pantaloni o pencil skirt in pieno stile business woman, l'attrice ha preferito una maxi gonna in tulle trasparente, per la precisione un modello da gitana con delle ruches sugli orli e sopra la coscia. Così facendo, ha lasciato in mostra con eleganza le gambe lunghe e snelle, lasciando intravedere anche i sandali in tinta col vertiginoso tacco a spillo. Non è mancato un ulteriore accessorio glamour: il maxi fiore di velluto (sempre di Saint Laurent) appuntato sul bavero del blazer. Trucco smokey eyes che ha messo in risalto gli occhi chiari, capelli mossi dall'effetto spettinato e nail art rosso fuoco: Olivia Wilde è una vera e propria diva contemporanea.