Trench donna per la primavera 2023: i 6 modelli di tendenza

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Gant, Uniqlo, About You by Emma Roberts

Puntuale come il primo temporale di primavera, il trench è tornato in passerella. L‘impermeabile inglese è una certezza della moda: elegante, intramontabile, è il capospalla perfetto per la mezza stagione, quando il tempo cambia velocemente e non si sa mai che giacca mettere per uscire di casa. Il suo fascino discreto lo rende l'alleato versatile da abbinare (più o meno) con tutto. Che poi, si fa presto a dire trench: accanto all'iconico modello beige in gabardine, le passerelle Primavera/Estate 2023 propongono modelli per tutti i gusti. Rock in vernice, bon ton a quadretti, corto, oversize in denim: come indossare i trench di tendenza.

Il classico trench coat con cintura

Se in un secolo non è mai passato di moda un motivo ci sarà: il trench con bottoni e cintura in vita è un caposaldo del guardaroba, "impermeabile" allo scorrere del tempo (perdonateci il gioco di parole). Regala un tocco di mistero a ogni outfit, anche il più basic, e si indossa praticamente con tutto, dalle sneakers alle slingback col tacco.

Il trench classico di Bottega Veneta

Il trench di vernice

Tra i modelli più glamour visti in passerella c'è sicuramente il trench in vernice, da indossare con un dolcevita a contrasto di giorno e su un minidress scintillante di sera. Il trench in vernice spalmata è il soprabito da diva anni Settanta, perfetto con occhiali giganti e sandali con la zeppa.

Il trench in vernice A Better Mistake

Il trench in denim

Ormai è ufficiale: la primavera 2023 è la stagione del denim, in ogni lavaggio, colore e declinazione esistente. Anche il trench cede al fascino del jeans e diventa una perfetta utility jacket per la mezza stagione, da indossare in versione oversize su look dai colori pop.

Il trench in denim di Diesel

Il trench fantasia

Chi ha detto che il trench coat dev'essere per forza tinta unita? La linea classica di questo soprabito diventa più sbarazzina e spensierata se abbinata a tinte pastello o fantasie geometriche, dalle righe maxi ai quadretti Vichy. In questo caso il trench diventa il punto focale del look: un soprabito fantasia è perfetto su un look minimal con pantaloni a sigaretta e mocassini.

Il trench a quadretti di Tagliatore

Il trench in pelle

Se pensate che il trench sia sinonimo di eleganza bon ton, ripensateci: diventa rock e insospettabilmente sensuale se realizzato in pelle, anche in versione cruelty free. Perfetto in look total leather, il trench in pelle si indossa di giorno abbinato a morbida magdi sera si indossa con stivali col tacco e abiti sottoveste. Per vere creature della notte.

Il trench in pelle di Tod’s

Il trench blu

Uno dei (mille) punti di forza del trench è la sua versatilità: se cercate un colore diverso dal cammello ma più luminoso del nero, puntate su un trench blu. Elegante, versatile, si abbina meravigliosamente con il beige oppure con il bianco e il celeste, in stile "vestivamo alla marina".

Il trench blu di Aspesi

Il trench spolverino corto

Niente collo, né cintura: il trench si alleggerisce sulla passerella di Prada, che lo rilancia in versione ‘spolverino' corto. Lo spolverino corto, più informale del trench coat, è il giusto compromesso tra leggerezza e stile: si abbina praticamente con tutto – anche con felpa e sneakers – a ogni ora del giorno.