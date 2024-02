Nel telefono di Marco Mengoni: le foto dei look nel dietro le quinte di Sanremo Terminata la settimana sanremese, Marco Mengoni ha ripercorso alcuni dei momenti più belli con delle foto scattate nel backstage col suo telefonino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni

I giorni del Festival di Sanremo sono per i cantanti in gara una giostra piena di emozioni, sono giornate impegnative in cui non ci si ferma un attimo. Vale anche per i conduttori e Marco Mengoni quest'anno ha sperimentato l'avventura sanremese in queste inedite vesti.

Amadeus l'ha voluto con sé sul palco per il grande debutto, per la prima serata della kermesse. Ha spiccato per simpatia e per gusto, imponendosi come icona di stile di questa edizione della gara canora. Una volta terminata la settimana del Festival, ha condiviso con fan e follower alcuni momenti di backstage.

Marco Mengoni sul palco dell'Ariston

Per l'avventura sanremese, Marco Mengoni ha scelto degli outfit d'Alta Moda che hanno conquistato tutti. Nel corso della prima serata ha sfoggiato più di un cambio look, azzeccando tutte le sue scelte, risultando elegantissimo e glamour, ma al tempo stesso rompendo anche gli schemi. Il completo oversize Emporio Armani, la camicia a rete e il completo in pelle entrambi di Versace, il look rosso con top scultura firmato Valentino Haute Couture, la gonna di Fendi (abbinata a mocassini e calzettoni) e infine i pantaloni in finto denim: è stato promosso a pieni voti con le sue scelte di stile.

Il "dietro le quinte" del Festival di Marco Mengoni

A mente fredda e archiviata l'esperienza della settimana sanremese, certamente intensa e impegnativa, Marco Mengoni ha ripercorso le forti emozioni di queste giornate attraverso alcuni scatti. Li ha condivisi sui social con fan e follower, che hanno così potuto dare una "sbirciata" dentro la galleria del suo telefono, dove le foto erano rimaste momentaneamente archiviate.

C'è una breve clip in ascensore, in cui indossa cappotto di pelle e occhiali da sole scuri, in un'altra gioca a tennis in tenuta sportiva, in un'altra ancora scherza con gli operatori che lavorano dietro le quinte. La più emozionante è quella che lo vede avvicinarsi al palco, per il fatidico ingresso in scena, mentre tutti gli fanno l'in bocca al lupo. Immancabile la foto con la folla e quella con Amadeus, in cui sfoggia un elegantissima mise total black.

E a proposito di telefonino, il cantante ha voluto fare anche un ironico regalo ai suoi fan, in particolare quelli alla ricerca di un nuovo sfondo per lo schermo: ha proposto loro la foto dei suoi pettorali, bene in vista dalla blusa di cristalli effetto ragnatela indossata sul palco dell'Ariston. Avranno certamente gradito.