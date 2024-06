video suggerito

Naomi in Fashion, la prima mostra dedicata a una modella tra abiti d’archivio, foto, video Naomi: in Fashion è la mostra dedicata a Naomi Campbell, visitabile al Victoria and Albert Museum dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Naomi Campbell a Cannes 2024

Naomi: in Fashion sta per aprire le sue porte al pubblico. La mostra, allestita presso il Victoria and Albert Museum, è interamente dedicata alla top model, icona degli anni Novanta. È la prima volta che viene celebrato il contributo e l'impatto di una singola modella nell'industria della moda. Scoperta dall'agente Beth Boldt a Covent Garden a soli 15 anni, Naomi Campbell è entrata nella storia della moda diventando la prima modella nera a comparire sulla copertina di Vogue Parigi, nell'agosto 1988. Ha sfilato, nei suoi 40 anni di carriera, per i più acclamati stilisti di fama mondiale, sulle più prestigiose passerelle.

Naomi: in Fashion al Victoria and Albert Museum

La mostra aprirà sabato al Victoria and Albert Museum e sarà a disposizione dei visitatori dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025. Si tratta della prima grande esposizione museale dedicata a una modella. All'ingresso si viene accolti dal montaggio video di una Naomi Campbell a grandezza naturale che sfila verso il visitatore. È un omaggio alla sua inconfondibile camminata. E non è il solo contributo virtuale: su un altro schermo compare invece Kate Moss che ricorda il giorno del suo matrimonio, quando la modella arrivò persino più in ritardo della sposa. "Ha quasi camminato lungo la navata dietro di me" dice Kate Moss.

Ai contributi video si aggiungono poi decine di abiti, tra Haute couture e Prêt-à-porter, provenienti dal suo archivio personale e da quello di celebri designer: creazioni di Chanel, Burberry, Versace, Dolce&Gabbana. Sono i look più iconici sfoggiati dalla modella in passerella (che hanno segnato momenti chiave della sua carriera) oppure mise indossate ad eventi. Ci sono poi una ricostruzione del camerino di Naomi Campbell, la sua candela Diptyque preferita; c'è persino un manichino vestito di velluto disteso sul pavimento, per ricreare il momento della famosa caduta sulla passerella di Vivienne Westwood nel 1993.

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone sul red carpet col tubino leopardato: mostra il tatuaggio dedicato alla mamma

Come è strutturata la mostra

La prima sezione "Becoming Naomi" esplora l'infanzia della modella e i suoi primi passi nel mondo della moda. Una delle sezioni è interamente dedicata allo stretto rapporto personale e professionale della modella con il defunto designer di origine tunisina Azzedine Alaïa , che incontrò durante i suoi primi giorni a Parigi e chiamava addirittura "papà". La mostra esplora anche le collaborazioni con Maison come Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier. Immancabili le fotografie scattate dai più celebri fotografi di moda di fama mondiale, da Steven Meisel e Arthur Elgort a Patrick Demarchelier e David Bailey. La sezione finale riconosce il lavoro di Campbell a sostegno dei designer emergenti.