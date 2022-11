Monica Bellucci diva in nero: alla prima di Diabolik punta sull’eleganza senza tempo del tubino Monica Bellucci è tra le protagoniste di Diabolik – Ginko all’attacco, film di cui ieri sera si è tenuta la prima a Roma. La diva vi ha partecipato e ha incantato tutti in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci è più impegnata che mai sul fronte lavorativo: è tra le protagoniste di Diabolik – Ginko All'Attacco, il nuovo film dedicato al noto ladro dei fumetti, e attualmente è alle prese con la sua promozione. Nella pellicola interpreta la duchessa Altea di Vallemberg, personaggio che viene da un paese immaginario e che ha una grande passione per Ginko (interpretato da Valerio Mastrandrea). Dopo essere stata tra le ospiti speciali di Domenica In la scorsa settimana, ieri sera ha partecipato alla prima che si è tenuta a Roma, per la precisione al Cinema Barberini, dove ha incantato tutti con un elegantissimo look total black.

Il 17 novembre il film Diabolik – Ginko all'attacco arriverà in tutti i cinema italiani ma ad anticiparlo è stata la prima che si è tenuta ieri a Roma. Tra le protagoniste della serata non poteva che esserci Monica Bellucci, alias Altea, che per l'ennesima volta ha dimostrato di essere una diva nata. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del tubino total black, fasciando la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Si è affidata a Dolce&Gabbana, Maison che spesso l'ha vestita in occasioni importanti e che questa volta ha realizzato per lei un abito midi con le maniche trasparenti e la scollatura quadrata.

Per completare il tutto la Bellucci ha scelto degli occhiali da sole scuri "a mosca" e degli stivaletti coordinati, un modello in camoscio con un maxi tacco e il plateau. Non ha esitato a sorridere e a mandare baci ai fotografi presenti, rinunciando alla sua iconica espressione seria e accigliata. Chi è che ha fatto concorrenza alla diva in fatto di stile? La protagonista del film Miriam Leone, apparsa splendida e glamour con una maxi gonna di pelle e un gilet di lana con le decorazioni a treccia sul davanti. Chi delle due vince la sfida di eleganza?