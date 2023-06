Moda estate 2023, i jeans di tendenza sono colorati ‘effetto vernice’ La tendenza denim colorato è perfetta per i look estivi: è pratico, ma vivace e allegro. Dagli shorts ai pantaloni, fino alle giacche, ecco come abbinare i jeans “verniciati”

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Diesel, Versace, GCDS

C'era una volta il blue jeans. Per l'estate 2023 il jeans si tinge di arancione, giallo neon, rosa Bubblegum. Il denim colorato "a secchiate di vernice" è la tendenza più cool della stagione. Si fa presto a dire jeans: dalle giacche agli shorts, fino ai pantaloni cinquetasche, il denim è protagonista del guardaroba della bella stagione ma quest'anno va scelto con un tocco fluo in più, come mostrano le sfilate di Versace, GCDS e Maison Margiela.

La tendenza denim colorato conquista le sfilate Primavera/Estate 2023

L'estate è alle porte, i saldi sono dietro l'angolo: è l'occasione perfetta per rinnovare i vecchi jeans che non vi piacciono più o per investire un giubbotto in denim seguendo la tendenza "vernice" apparsa in passerella. MSGM propone un look total denim con strappi e tasconi che sembra pitturato con le bombolette spray di rosa fluo.

Completo di jeans rosa di GCDS

Diesel invece ‘vernicia' a ampie pennellate arancione camicie e jeans oversize, ricreando un effetto spalmato dai toni fluo. Versace lascia intravedere il denim sotto il colore giallo acceso. Ma la tendenza colore contagia anche le passerelle di Stella McCartney e Miu Miu, che propongono tela color sabbia.

I jeans giallo fluo di Versace

Come abbinare i jeans colorati

Il denim colorato è perfetto per i look estivi: è pratico, ma vivace e allegro. I modelli di tendenza visti in passerella hanno tutti un fit rilassato e leggermente oversize, magari con tasconi: un connubio vincente tra tendenze street e colori romantici, da abbinare a una semplice canottiera bianca a costine o a un crop top effetto uncinetto per un risultato più hippy.

MM6 Maison Margiela

Ma se volete fare all in allora dovete seguire la tendenza del total denim, con camicia e jeans dello stesso colore. Partendo per gradi, si può iniziare da una gonna longuette in jeans colorata, abbinata a una camicia a righe ton sur ton o in lino bianco, oppure da una giacca color block per vivacizzare un outfit neutro. Se programmate le vacanze al mare perché non abbinare degli shorts sfumati al bikini? Per un'estate a tinte pop!