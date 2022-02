Miu Miu e New Balance insieme: la sneaker ‘sfilacciata’ è già da collezione L’ultima collaborazione “impossibile” nel mondo della moda è quella tra il glamour Miu Miu e le sneakers New Balance, un simbolo di “lusso ribelle”

A cura di Beatrice Manca

Nel mondo della moda gli opposti si attraggono: il fenomeno delle collaborazioni sta crescendo sempre di più e avvicina mondi apparentemente lontanissimi, come il lusso e le sneakers. L'ultimo esempio è la collaborazione tra Miu Miu, la linea "giovane" di Miuccia Prada e le sneakers di New Balance: il risultato è una riedizione dell'iconica New Balance 574, un classico degli anni Ottanta, in una versione più dinamica e contemporanea. Le sneakers New Balance x Miu Miu sono state presentate durante la sfilata Spring/Summer 2022 e arrivano ora nei negozi.

sneakers Miu Miu

Miu Miu "reinventa" le New Balance anni Ottanta

La sfilata Primavera/Estate 2022 di Miu Miu ha colpito moltissimo pubblico e addetti ai lavori: la stilista ha dato un colpo di forbici ai capi, accorciando orli di gonne e maglioni. Sotto le microgonne anni Duemila, le modelle sfoggiavano queste nuovissime sneakers. Le New Balance 574 sono state ridisegnate in tre colori (blu oltremare, beige sabbia e bianco) e sono caratterizzate dai bordi tagliati a vivo per un effetto sfilacciato, lo stesso che abbiamo visto sugli orli di gonne e camicie della collezione. Un simbolo del "lusso ribelle" del brand Miu Miu.

Miu Miu

Le sneakers sono in vendita nei negozi e online, al prezzo di 550 euro. Il lancio è stato accompagnato da una campagna pubblicitaria di Tyrone Lebon con Alix Bouthors, Liv.e e Mame Bineta Sane. Non è la prima volta che Miuccia Prada fa un'incursione nel mondo dello streetwear: lo scorso anno ha lanciato una riedizione delle Adidas "logata" Prada, quest'anno ci riprova con Miu Miu e New Balance. Il messaggio è chiaro: da domani, tutti in sneakers!