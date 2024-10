video suggerito

Miriam Leone meravigliosa senza trucco: perché ha postato il selfie al naturale Miriam Leone è da sempre il simbolo della bellezza naturale, sostenitrice del trend no make-up. Per quale motivo, però, proprio nelle ultime ore è tornata a posare senza trucco?

A cura di Valeria Paglionico

Da quando i social hanno preso il sopravvento, le star hanno cominciato finalmente a rinunciare alla loro "aura" di perfezione, mostrando il loro lato più "umano" e naturale. Certo, continuano a esserci delle eccezioni, ovvero tutti i volti noti che proprio non riescono a rinunciare a filtri e artifici, ma è chiaro che per la maggior parte delle celebrities le cose sono drasticamente cambiate. Miriam Leone è una delle più grandi sostenitrici dell'autenticità: basta spulciare il suo profilo ufficiale per capire che ama posare in versione acqua e sapone, svelando una bellezza meravigliosa nella sua semplicità. Per quale motivo nelle ultime ore è tornata ad abbracciare la mania del no make-up?

Il look no make-up di Miriam Leone

L'avevamo lasciata sul red carpet del Festival del Cinema di Roma con il marito Paolo Carullo (in quell'occasione era apparsa splendida in total white col fiocco tra i capelli), ora ritroviamo Miriam Leone in una versione completamente diversa. Tornata a casa dopo una settimana di eventi mondani, ha pensato bene di celebrare la bellezza della semplicità con un selfie senza trucco. Si è immortalata non appena uscita dalla doccia con i capelli ancora bagnati e l'asciugamani intorno alla silhouette, ma il dettaglio su cui ha voluto portare l'attenzione è il viso acqua e sapone. Niente rossetto, blush, fondotinta o eye-liner, l'attrice ha posato completamente al naturale con gli occhi verdi penetranti in primo piano. Il risultato? È ancora più splendida di quando è preparata di tutto punto.

Miriam Leone senza trucco

Miriam Leone paladina di semplicità

Nella didascalia del selfie al naturale Miriam ha poi spiegato il motivo per cui ha voluto postare una foto simile. Le sue parole sono state: "Un no make-up per ri-bilanciare tutti i trucchi meravigliosi della scorsa settimana. Ogni tanto ci sta", alle quale ha aggiunto anche un ironico hashtag #simalesopracciglia, con cui ha fatto riferimento alle sopracciglia folte che da sempre la contraddistinguono (e che spesso sono finite al centro del mirino degli haters). Insomma, l'attrice è il simbolo del fatto che si può essere meravigliose anche senza trucco: è paladina di semplicità e libertà, soprattutto dopo che per un'intera settimana aveva stressato non poco la pelle del viso con cosmetici e make-up. Quanti volti noti dello spettacolo avranno il coraggio di seguire il suo esempio?

