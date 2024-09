Mina firma una collezione con Balenciaga: quanto costano occhiali e T-shirt (con sorpresa musicale)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Si chiama Balenciaga Music | Mina la collezione che segna l'inaspettata collaborazione tra un'artista iconica del panorama musicale italiano e una Casa di moda all'avanguardia. Mina ha realizzato una capsule collection con la Maison guidata da Demna Gvasalia: comprende occhiali e T-shirt in edizione limitata, disponibili in selezionati negozi Balenciaga in tutto il mondo e sul sito ufficiale del brand. Dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso 4 settembre 2024, il lancio ufficiale è avvenuto oggi, 19 settembre: è una data dal valore simbolico, visto che siamo in piena Fashion Week nonché a ridosso dell'uscita del nuovo album della cantante. Questa è la prima partnership ufficiale di Mina con una Casa di Moda per la produzione di merchandising.

Quanto costa la capsule collection

Da sempre aperta alla sperimentazione e con occhio fisso sulla tecnologia, Balenciaga ha deciso di affrontare il progetto di merchandising musicale sviluppandolo in un modo esclusivo e non tradizionale. La capsule collection comprende un paio di occhiali da sole disegnati da Demna Gvasalia: sono lenti continue di colore nero ispirate al caratteristico make-up occhi intenso e scuro della Tigre di Cremona.

T-shirt Balenciaga Music | Mina

All'interno di una tempia c'è proprio il suo autografo inciso al laser, insieme a un esclusivo codice QR che (su dispositivi compatibili) sblocca l'ascolto di L'Amore Vero, il nuovo singolo della cantante che anticipa l'album in uscita a novembre. Costano 550 euro. La T-shirt oversize su base nera ha il volto di Mina frontale e un elenco dei suoi 106 album sulla schiena, stampati in bianco.

Occhiali Balenciaga Music | Mina

Anche in questo caso, la particolarità è l'etichetta dotata di un chip NFC (Near Field Communication) incorporato. Attivato da un dispositivo compatibile, rivela anche qui la nuova traccia musicale. Costa 795 euro. Per finire, la collaborazione comprende anche una playlist disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale (Spotify, Apple Music, Deezer e Amazon Music), come parte del progetto Balenciaga Music. La raccolta comprende una selezione di 50 brani dell’artista.