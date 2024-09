Il ritorno di Mina insieme a una Casa di moda: sulla T-shirt si ascolterà il nuovo brano

video suggerito

In vista dell'uscita del nuovo album di Mina, la cantante firma una collaborazione con Balenciaga.

A cura di Giusy Dente

Mina

In vista dell'uscita di L'amore vero, il primo estratto del nuovo album in uscita a novembre, Mina stupisce tutti firmando la collaborazione con una Casa di moda. L'innovativo progetto segna la prima volta con cui la cantante sigla una partnership con un fashion brand per la produzione di merchandising: ma la capsule non è una tradizionale collezione di capi d'abbigliamento. La limited edition, infatti, ha una caratteristica unica.

Mina insieme a Balenciaga

La voce di Mina incontra la vena creativa unica e inconfondibile di Demna Gvasalia, Direttore Creativo di Balenciaga. La cantante e lo stilista hanno dato vita alla capsule Balenciaga Music | Mina, in vendita a partire dal 19 settembre. La notizia arriva dritta da Pambianco che riporta le parole del designer georgiano e di Massimiliano Pani (figlio e produttore dei dischi della cantante), pubblicate all’interno del nuovo numero di Vogue Italia.

Demna Gvsalia

Il progetto arriva a ridotto dell'uscita del nuovo album di Mina. E la musica è protagonista anche della capsule collection. La linea, infatti, comprende una T-shirt in edizione limitata con il volto della cantante e l'elenco completo dei suoi 106 album (compilation escluse). Ma la caratteristica unica è nascosta nell'etichetta dei capi. La maglietta sarà dotata di un chip Nfc (Near Field Communications). Attivato da un dispositivo compatibile, sbloccherà l'ascolto di L’amore vero. La capsule oltre alla maglietta comprende anche un paio di occhiali da sole: la forma delle lenti è ispirata al make-up iconico di Mina e la firma della cantante è incisa al laser all’interno insieme a un QR code che rimanda al brano. Parallelamente alla capsule Mina ha realizzato anche una playlist di 50 brani.

Mina

Non è la prima volta che l'universo musicale di Mina incontra quello della moda. Un anno fa la sua voce è stata scelta da Sabato De Sarno per fare da colonna sonora della sfilata di Gucci (Maison del colosso Kering, proprio come Balenciaga), durante la Milano Fashion Week. Si trattava del brano Ancora, ancora, ancora del 1978: proprio Ancora era anche il nome della collezione. Dato il successo, la versione del brano remixato da Mark Ronson è approdato anche sulle piattaforme musicali, imponendosi come uno dei più ascoltati.

L'incontro di Demna Gvsalia e Mina risale a ben prima della sfilata Gucci. Ha raccontato di aver ascoltato per la prima volta la sua voce nel 2011 e di essersene subito innamorato. La cantante a sua volta pare nutra molta stima nei confronti del designer. "Mia madre segue da tempo con interesse il tuo lavoro – ha dichiarato Pani – che reputa audace e pionieristico, caratteristiche nella quali con tutta probabilità si riconosce. Motivo per cui, quando le è arrivata la notizia del tuo desiderio di omaggiarla con questo progetto di Balenciaga, ha accettato subito di buon gusto".