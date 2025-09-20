Milano Fashion Week 2025, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 23 al 29 settembre
Sarà una Milano Fashion Week all'insegna del ricordo. Infatti l'edizione 2025, in programma da martedì 23 settembre a lunedì 29 settembre, sarà dedicata a uno dei suoi fondatori: Giorgio Armani. Lo stilista ci ha da poco lasciati, ma resta più viva che mai la sua lezione di dedizione al lavoro, di rispetto per la professione e per le persone. Oltre alla sfilata della Maison, è in programma anche una mostra alla Pinacoteca di Brera, il 24 settembre: in esposizione 150 look d'archivio per raccontare la storia del brand e l'identità inconfondibile di re Giorgio.
Quali sono le sfilate in programma alla Settimana della Moda
In calendario ci sono 171 appuntamenti tra sfilate fisiche, show digitali, presentazioni, eventi. Saranno sette giorni dedicati alla moda femminile e alla presentazione delle collezioni Primavera/Estate 2026, che renderanno Milano la capitale della moda, sotto gli occhi di tutto il mondo. Immancabile si svolgerà anche quest'anno, in chiusura, l'evento CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, realizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana per supportare e premiare i designer emergenti e i nuovi talenti della moda. L'appuntamento è presso il Teatro Scala Milano il 27 settembre.
Martedì 23 settembre 2025
15:00 DIESEL
16:00 DHRUV KAPOOR
17:00 ALBERTA FERRETTI
18:00 ICEBERG
19:00 GUCCI (evento privato)
Mercoledì 24 settembre 2025
9:30 LUISA BECCARIA
10:30 JIL SANDER
11:30 DANIELA GREGIS
12:30 ANTONIO MARRAS
14:00 FENDI
15:00 VIVETTA
16:00 MISSONI
17:00 ONITSUKA TIGER
18:00 N.21
19:00 ETRO
20:00 KNWLS
Giovedì 25 settembre 2025
9:30 MAX MARA
10:30 GENNY
11:30 BOSS
12:30 ANTEPRIMA
14:00 PRADA
15:00 EMPORIO ARMANI
17:00 MOSCHINO
18:00 MM6 MAISON MARGIELA
19:00 FRANCESCO MURANO
20:00 ROBERTO CAVALLI
Venerdì 26 settembre 2025
9:30 SPORTMAX
10:30 MARCO RAMBALDI
11:30 BLUMARINE
12:30 INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF
14:00 TOD’S
15:00 GIUSEPPE DI MORABITO
16:00 ELISABETTA FRANCHI
17:00 SUNNEI
18.00 SA SU PHI
19:00 THE ATTICO
20:00 VERSACE (evento privato)
Sabato 27 settembre 2025
9:30 FERRARI
10:30 ERMANNO SCERVINO
11:30 FERRAGAMO
12.30 LUISA SPAGNOLI
13:30 STELLA JEAN
14:30 DOLCE E GABBANA
15:30 LAURA BIAGIOTTI
17:00 BOTTEGA VENETA
18:00 MSGM
Domenica 28 settembre 2025
10:00 FRANCESCA LIBERATORE
11:00 HUI
12:00 MILANO MODA GRADUATE
14:00 CALCATERRA
15:00 J.SALINAS
16:00 TOKYP JAMES
17:00 PHAN DANG HOANG
18:00 PIERRE-LOUIS MASCIA
19:00 GIORGIO ARMANI
Lunedì 29 settembre 2025
10:00 MAXIVIVE (digital)
10:30 NADYA DZYAK (digital)
11:00 ZENAM (digital)
11:30 MEIN CORP (digital)
Come partecipare agli eventi
Gli eventi della Fashion Week sono destinati esclusivamente a buyers, giornalisti, addetti ai lavori, ospiti che ricevono un invito diretto dalla Maison. Ormai, però, i social hanno decisamente accorciato le distanze e tutti i brand trasmettono gli show sui propri canali. In questo modo, anche i curiosi e gli appassionati possono vivere l'atmosfera magica della passerella, seppur solo virtualmente. Un'iniziativa inedita, quest'anno, arriva da Diesel, marchio che da sempre è attento a rendere il settore fashion più inclusivo. Ha dunque pensato a un format nuovo per permettere a 1000 persone di interagire con lo show da vicino.
Le novità della Milano Fashion Week
Sono tanti i nomi per la prima volta in programma (Vespa, Davii, Nissa, Kasai) e i Direttori creativi al debutto: Louis Trotter per Bottega Veneta, Simone Bellotti per Jil Sander, Dario Vitale per Versace. Anche Gucci svelerà la prima collezione del Direttore Artistico Demna con un evento privato. Tra i ritorni: The Attico, BOSS, Calcaterra, Stella Jean, Phan Dang Hoang. Ritorna in calendario, tra le presentazioni, anche Pucci. Quest'anno anche diversi compleanni da festeggiare: i 50 anni del brand Giorgio Armani, i 60 anni dalla fondazione di Laura Biagiotti, i 10 anni di presenza in calendario di Calcaterra. Sul fronte del digitale, invece, sono tre i nuovi nomi al debutto: Meincorp, Nadya Dzyak e Zenam.