Michelle Hunziker si fa truccare il lato b: è questo il segreto per uno shooting perfetto Il segreto di Michelle Hunziker per apparire sempre perfetta negli shooting fotografici? Farsi truccare il lato b e a dimostrarlo sono le Stories che ha condiviso sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è appena tornata dalle Maldive ma si è già rimessa a lavorare, lasciandosi alle spalle le acque cristalline e le spiagge paradisiache del resort in cui ha trascorso la vacanza. Ieri aveva dato il via alla settimana con una foto in versione casual ma con un tocco vitaminico, oggi ha invece documentato la giornata trascorsa sul set per un esclusivo servizio fotografico. Probabilmente ha posato per la nuova campagna pubblicitaria del suo brand di cosmetici, Goovi, ma ad attirare le attenzioni dei fan è stato il piccolo segreto beauty che ha rivelato nel backstage insieme alla truccatrice di fiducia: ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker come una pin-up

Per l'esclusivo servizio fotografico Michelle Hunziker si è trasformata in una moderna pin-up, incantando tutti con la sua bellezza. Dopo i micro bikini delle Maldive, questa volta ha indossato un costume intero all'insegna dei colori accesi. Si tratta di un modello sgambatissimo e con il collo alto, la cui particolarità sta nella fantasia: è a fondo fucsia ma decorato all-over con dei pois gialli. A renderlo ancora più glamour, un cinturino che segna il punto vita. La conduttrice si è lasciata immortalare mentre saltella sul set, assumendo pose plastiche che hanno messo in risalto l'innato fascino.

Michelle Hunziker col costume a pois

Il segreto beauty di Michelle Hunziker

Al motto di "Ready…e pure le ciapet", Michelle Hunziker ha documentato i preparativi per il servizio fotografico, rivelando così il suo piccolo segreto beauty. Al termine della classica sessione di make-up, si è lasciata "truccare" anche il lato b dall'assistente Laura Barenghi, che non ha esitato a scherzare dicendo che in quel momento era la donna "più invidiata dagli italiani". Certo, a quanto pare si è semplicemente lasciata spalmare una crema idratante dall'effetto wet, ma è chiaro che si tratta di un trick di cui si serve regolarmente in tutti gli shooting in cui posa in costume. In quanti non vedono l'ora di ammirare gli scatti finali?

Michelle si fa truccare il lato b