Michelle Hunziker, il suo inverno è vitaminico col maglione fucsia fluo Michelle Hunziker è tornata in Italia dopo la vacanza da sogno alle Maldive. Ha ricominciato a lavorare e lo ha fatto con un tocco super vitaminico: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è appena tornata dalle Maldive e ha già ricominciato a lavorare a pieno ritmo. Ha trascorso le ultime giornate tra panorami da sogno e totale relax, il tutto senza rinunciare a qualche impegno professionale (è infatti diventata protagonista di un esclusivo shooting in bikini e in costume, lasciando i fan senza parole con la sua incredibile forma fisica). Quale migliore occasione di questa per mixare colori vitaminici e stile casual? Ecco cosa ha indossato nella sua prima giornata milanese e post-vacanziera.

Michelle Hunziker torna a lavoro dopo le Maldive

L'avevamo lasciata in un resort di lusso delle Maldive tra micro tutine a fantasia e scatti in costume, oggi ritroviamo Michelle Hunziker pronta per ricominciare ad affrontare la normale routine quotidiana. È rientrata in Italia solo da poche ore ma ha già ripreso a lavorare, tanto che nelle prime ore del mattino ha condiviso una Stories con tanto di didascalia "Monday! Si riparte!". Che si tratti un semplice appuntamento o delle prove di Michelle Impossible, il suo one woman show che presto tornerà in tv, non importa, l'unica cosa certa è che ha mantenuto invariato il suo naturale entusiasmo.

Il look casual di Michelle Hunziker

Quale migliore occasione del primo giorno dopo le vacanze per mixare comodità e glamour? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che nel primo scatto post-Maldive è apparsa raggiante e trendy. Ha messo in risalto la silhouette e il lato b con un paio di leggings total black fascianti, li ha abbinati a degli anfibi stringati e senza tacco, completando il tutto con un tocco vitaminico. La conduttrice ha infatti indossato un maglioncino crop, un modello a girocollo e con le maniche leggermente a palloncino, la cui particolarità sta nel colore fucsia fluo che ha esaltato l'abbronzatura dorata. Make-up appena accennato, capelli legati in una coda bassa e sorriso stampato sulle labbra: Michelle è prontissima per ricominciare.