Michelle Hunziker pronta per Striscia la Notizia: è rock tra zeppe, pantaloni cargo e cut-out Michelle Hunziker è al timone di Striscia la Notizia con Gerry Scotti e ogni sera sul palco sfoggia dei look super glamour. Di recente ha puntato sullo stile rock, apparendo sensuale e trendy in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è impegnatissima in questo periodo della sua vita e non solo perché è diventata nonna da circa due mesi, è anche tornata al timone di Striscia la Notizia al fianco dell'amico e collega Gerry Scotti. Ogni sera la vediamo dietro l'iconico bancone di Canale 5 e riesce sempre a incantare tutti col suo stile elegante e bon-ton. Completi gessati, monospalla rosso fuoco, tute a effetto panciotto: la conduttrice non delude mai le aspettative dei fan in fatto di look. Ieri sera, però, in occasione della registrazione di una delle prossime puntate, ha cambiato mood, puntando tutto su un outfit dall'animo rock: ecco tutti i dettagli.

Il look rock di Michelle Hunziker

Le puntate di Striscia la Notizia vengono registrate con un tantino di anticipo rispetto alla messa in onda ed è per questo che spesso non "coincidono" i look sfoggiati da Michelle Hunziker prima sui social, poi durante la diretta. È proprio quanto successo ieri sera, quando su Instagram si è trasformata in un'icona rock, sfilando sulle note di Du Hast dei tedeschi Rammstein. La presentatrice ha puntato sul total black con un look firmato Amen. Ha abbinato un paio di pantaloni cargo di raso con dei multi tasconi sui lati a un top strapless in tinta, un modello aderente e con un audace cut-out sotto al seno che ha aggiunto un tocco di sensualità all'outfit.

Michelle Hunziker in Amen

Michelle Hunziker segue il trend delle maxi zeppe

Per completare il tutto Michelle ha scelto un cinturone con la fibbia metallica, anche se a fare la differenza sono state le scarpe: un paio di décolleté con maxi tacco e zeppa, perfetti per rendere ancora più rock il completo. Niente gioielli o accessori appariscenti, la conduttrice ha preferito lasciar trionfare il total black senza fronzoli o artifici, tanto da aggiungere al post la didascalia "Dissolvenza in nero". Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei toni naturali. In quale puntata sfoggerà l'outfit? Lo farà con in sottofondo la stessa canzone dei Rammstein che ha usato sui social?