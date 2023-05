Michelle Hunziker, addio abiti da sera e tacchi: ora è il momento della maxi tuta “da meccanico” Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sofisticata e bon-ton sul palco ma come si veste nella quotidianità? Nelle ultime ore ha puntato sullo stile casual con una tuta da meccanico e le sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero d'oro della sua vita a poco più di un anno dalla separazione dall'ex marito Tomaso Trussardi: è diventata nonna del piccolo Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti, ed è anche super attiva a livello professionale. Ogni sera la vediamo dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia accanto all'amica e collega Gerry Scotti e in ogni occasione dà sempre prova di grande ironia. Sul palco siamo abituati a vederla con look glamour e sofisticati ma cosa indossa per la quotidianità? Lo ha rivelato nelle ultime ore sui social.

L'ironia di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata dietro il bancone di Striscia con un vitaminico look celeste, ora ritroviamo Michelle Hunziker tra le mura di casa in una versione decisamente più casual. Come da tradizione, anche questa mattina si è immortalata poco prima di uscire dal suo nuovo appartamento milanese, così da dare un buongiorno grintoso ai followers, e ne ha approfittato per rivelare l'outfit insolito scelto per la giornata. La cosa particolare è che si è paragonata a un meccanico, aggiungendo al selfie la didascalia: "Qualche macchina da riparare?".

Michelle Hunziker con la tuta da meccanico

Michelle Hunziker in sneakers

Il look "da meccanico" di Michelle Hunziker è caratterizzato da una maxi tuta dallo stile casual, un modello total white in tessuto denim con i pantaloni dritti, l'abbottonatura a camicia e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Niente tacchi a spillo o scarpe bon-ton, ha preferito abbinare la jumpsuit a un paio di sneakers bianche e nere firmate Golden Goose, così da rimanere comoda durante i suoi mille impegni lavorativi della giornata. Grazie a lei le tute oversize che sembrano essere "da lavoro" riusciranno a tornare in voga?