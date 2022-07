Melissa Satta usa la salopette come copricostume: il look da mare nasconde un omaggio agli anni ’90 Melissa Satta ha dato il via alle sue vacanze estive e lo ha fatto in modo originale e glamour. Ha usato una salopette di jeans come copricostume, nascondendo un omaggio agli anni ’90 nel suo look balneare.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai arrivata e le star sui social sono più attive che mai. Tra foto, Stories e video non possono fare a meno di documentare le loro vacanze da sogno, suscitando l'invidia dei followers che vedono le ferie solo come un lontano miraggio. Melissa Satta è solo una delle tante che usano Instagram per mostrarsi sullo sfondo di meravigliosi panorami balneari tra bikini, tintarella e cene all'aria aperta. Non sorprende, dunque, che di recente abbia attirato le attenzioni dei fashion addicted col suo look da spiaggia originale e colorato: ecco cosa c'è disegnato sulla sua salopette in total denim.

La salopette di Super Mario di Melissa Satta

Poco prima di andare in spiaggia Melissa Satta si è scattata un selfie allo specchio in versione balneare. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha indossato uno dei must-have di stagione, la salopette di jeans, usandola come copri-costume. Il modello scelto, inoltre, nasconde un omaggio agli anni '90, visto che è decorata con delle patch colorate ispirate al videogame Super Mario, dagli iconici funghetti all monete d'oro, fino ad arrivare a Mario Bros alle prese con un saltello. Il capo fa parte della collezione Levi's x Super Mario, nata dalla collaborazione tra il brand di jeans e Nintendo. Risalendo alla Primavera/Estate 2020, però, non è più in vendita, dunque è possibile trovarla solo su qualche sito di moda vintage.

La salopette Levi’s x Super Mario

Melissa Satta segue il trend del giallo limone

Cosa lasciava intendere che Melissa Satta fosse pronta per una giornata al mare? Il bikini indossato sotto la salopette. Ha seguito il trend del giallo limone con un bikini a triangolo in questa nuance, lo ha abbinato a un paio di sneakers in tinta, un modello in total yellow di Crime London.

Melissa Satta in Levi’s

Per completare il tutto ha scelto un accessorio griffato "a contrasto", ovvero una pochette fucsia di Hermès. Anche in quest'ultimo caso si tratta di un accessorio vintage, che sui siti di usato di lusso viene venduto a 550 euro. Insomma, l'ex velina è glamour anche in spiaggia e di certo saranno moltissime colore che si ispireranno a lei durante le vacanze.