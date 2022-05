Il must have dell’estate? La salopette corta o di jeans (come la indossano le star a Cannes) La salopette, nata come tuta da lavoro, si prende la rivincita: torna in passerella e incanta perfino sui red carpet. Ecco i modelli di tendenza e gli abbinamenti da provare.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Alba Rohrwacher in Dior, Philosophy di Lorenzo Serafini, Marion Cotillard in Chanel

Nasce come capo da lavoro, ma oggi spopola sulle passerelle e sui red carpet: parliamo della tuta overall o, come la chiamiamo in Italia, la salopette. Un tempo era il capo antiglamour per eccellenza: la indossavano gli operai o chi decideva di ritinteggiare casa. Generazioni di bambini cresciuti negli anni Novanta l'hanno indossata e ora la moda se ne innamora di nuovo: la salopette è arrivata perfino al Festival di Cannes grazie ai look très chic di Marion Cotillard e di Alba Rohrwacher!

La salopette è la tendenza moda dell'estate 2022

La salopette è uno di quei capi che ha attraversato la storia della moda, mutando forma e significato. Nasce come tuta da lavoro e all'inizio del Novecento era estremamente diffusa tra gli operai: la pettorina e le bretelle la rendevano il capo più comodo per non sporcarsi, in fabbrica o in campagna. Negli anni Sessanta diventa il capo unisex per eccellenza dei figli dei fiori, il simbolo della contestazione e della rivoluzione giovanile.

Salopette a righe colorate Chanel

Chiunque sia stato adolescente negli anni Novanta se la ricorda: la salopette, con la gonna o con i pantaloni, colorata o in denim, ha dettato le tendenze del decennio. Ora è tornata in grande stile in passerella: Chanel l'ha proposta in versione multicolor o in pelle, Philosophy di Lorenzo Serafini e DSquared2 si affidano al classico jeans.

Salopette in denim DSquared2

Le star si sono innamorate: l'ha sfoggiata Blake Lively in versione "campestre" e Lily Collins per rilassarsi sulla spiaggia. Comoda e democratica, da oltre un secolo la salopette non smette di affascinare: adesso però si prende la rivincita e da capo da lavoro si trasforma in look da red carpet, facendo il suo debutto alla Croisette!

Lily Collins indossa una salopette

Alba Rohrwacher con la salopette a Cannes 2022

La tendenza del momento? La salopette bianca, come quella sfoggiata da Alba Rohrwacher a Cannes. L'attrice ha da sempre uno stile unico, chic nella sua semplicità, ma alla kermesse cinematografica ha voluto sovvertire tutte le regole, presentandosi al photocall in tuta bianca, camicia trasparente e…zoccoli! Il look, firmato Dior, è l'ispirazione che aspettavamo per i primi look estivi: chi ha detto che la comodità non può essere glamour?

Alba Rohrwacher in Dior

La salopette chic di Marion Cotillard a Cannes

Alba Rohrwacher non è stata l'unica a portare una salopette sulla Croisette: l'attrice Marion Cotillard ha posato per i fotografi con una rivisitazione chic della salopette, con la minigonna e un motivo geometrico vedo-non-vedo. Il suo minidress con le bretelle è un modello della collezione Primavera/Estate 2022 di Chanel, che l'attrice ha abbinato a scarpe con tacco e cinturino alla caviglia e camicia a righe. L'outfit perfetto per iniziare a sognare le vacanze, perfetto in città e sul lungomare!