Melissa Satta, look casual con dettaglio glamour: le scarpe con tacco di cristalli costano 700 euro Per la nuova puntata di Goal Deejay, Melissa Satta ha scelto un look casual composto da T-shirt e jeans “effetto doppio”. Ha aggiunto delle décolleté scintillanti con tacco vertiginoso.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Replay, scarpe Le Silla

Melissa Satta in questi mesi si sta destreggiando tra tantissimi impegni. Parallelamente al lavoro, prosegue a gonfie vele la relazione ormai ufficializzata col tennista Matteo Berrettini. Per due personaggi popolari come loro, gestire una love story non è semplice e nel loro caso, ci si sono messi di mezzo gli haters. L'ex velina si è lasciata andare a un lungo sfogo, chiedendo rispetto per questo sentimento, additato come "colpevole" delle recenti prestazioni scadenti dell'atleta. La 37enne ha raggiunto il fidanzato a Miami, per poi rientrare in Italia e riprendere in mano i propri appuntamenti professionali. È il volto di Goal Deejay, programma dove di puntata in puntata sfoggia look uno più trendy dell'altro.

Melissa Satta a Goal Deejay

Il nuovo look di Melissa Satta

In questi mesi, a Goal Deejay Melissa Satta è rimasta sempre fedele al suo stile trendy. È una donna che più che seguire le mode, preferisce esprimersi liberamente, dando sfogo alla sua anima sexy ma anche al lato di sé più rock. Difatti nelle puntate di questa edizione del programma ha spaziato tra mini dress e completi oversize, tra capi in denim e altri in latex, alternando dettagli glamour e scintillanti con tocchi sgargianti di colore. Nella puntata del 21 aprile, Melissa Satta ha ospitato Mario Giunta negli studi di Goal Deejay. Il giornalista sportivo ha commentato i risultati dei recenti match di calcio, dalla semifinale di Champions League alle semifinali di Europa League.

Melissa Satta ospita Mario Giunta

Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un look casual composto da T-shirt e jeans, una coppia intramontabile e di sicuro successo, che non passa mai di moda. La maglietta a maniche corte lascia la pancia scoperta ed è firmata Replay. I jeans a vita alta e gamba larga hanno una particolarità: un effetto ottico "due in uno", come se ci fossero un paio di pantaloni dentro un altro. Per completare questo outfit, la conduttrice ha scelto un tocco glamour e scintillante: non ha rinunciato a un paio di originali décolleté con tacco vertiginoso.

Melissa Satta in jeans e T–shirt

Chi ha firmato le décolleté iridescenti coi cristalli

Dopo gli stivali interamente ricoperti di cristalli sfoggiati il mese scorso, a Goal Deejay è la volta di un paio di décolleté scintillanti. Per dare un tocco glamour all'outfit casual, Melissa Satta ha scelto un paio di scarpe glamour firmate Le Silla. Si tratta di una new entry: il modello è realizzato in pelle iridescente colore fucsia ed è impreziosito da un tacco vertiginoso a stiletto ricoperto di cristalli. Sul sito ufficiale del brand le décolleté costano 702 euro.