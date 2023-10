Meghan Markle verso il Senato, la politica è il suo prossimo obiettivo Dopo la morte della rappresentate della California al Congresso degli Stati Uniti si è sparsa la voce che fosse proprio la duchessa di Sussex la candidata perfetta per sostituirla nel ruolo.

Si è infranto il sogno politico di Meghan Markle. La duchessa di Sussex sembrava, infatti, la candidata perfetta per assumere il ruolo di senatrice ad interim fino alle prossime elezioni, coprendo il posto lasciato vacante dalla morte di Dianne Feinstein, che se ne è andata venerdì all'età di 90 anni. Gavin Newsom, Governatore della California, aveva reso noto che avrebbe voluto che la sostituta fosse possibilmente una donna appartenente alla comunità afroamericana e disposta a non opporsi a nessuno dei politici già candidati. L'ex attrice avrebbe dovuto ricoprire il ruolo per 13 mesi, fino alle elezioni statunitensi che si terranno nel novembre del 2024.

Meghan Markle e il principe Harry

La nuova senatrice dello Stato della California

I rumor sulla possibilità che fosse proprio Meghan Markle la prossima senatrice dopo Dianne Feinstein si sono diffusi subito dopo la notizia della sua dipartita. La notizia è stata riportata anche da Daily Mail, che ha sentito una fonte vicina al Governatore della California e che sosteneva che la duchessa avesse delle chance. Le carte però sono state rimescolate quando Newsom ha invece optato per come nuova rappresentante dello stato al Senato degli Stati Uniti. Butler è un'attivista, presidente dell'organizzazione EMILY's List, un'organizzazione che promuove l'elezione di donne Democratiche al Congresso degli Stati Uniti. Oltre ad battersi per il diritto all'aborto, la nuova senatrice è stata impegnata nella campagna per le primarie del Partito Democratico nel 2020, collaborando a stretto contatto con la vicepresidente Kamala Harris.