Meghan Markle torna in pubblico con la giacca crema: il look chic e glamour per l’evento ad Amsterdam Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto durante un evento organizzato ad Amsterdam da un’organizzazione no-profit dedicato alle donne imprenditrici. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile ed è apparsa super glamour in nero e con un blazer color crema.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti da quando hanno detto addio ai Royals poco più di 2 anni fa e da allora, complice la pandemia, sono tornati pochissimo in Europa. Per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II hanno fatto un'eccezione, così da far incontrare i figli Archie e Lilibet con i loro parenti "reali". Ad attirare le attenzioni dei media durante la messa ufficiale organizzata per festeggiare la sovrana era stata soprattutto la Duchessa ma la cosa che in pochi avrebbero immaginato è che a pochi giorni di distanza da quell'apparizione pubblica sarebbe tornata sotto i riflettori. Il motivo? Non è ancora tornata in America e ha colto l'occasione per prendere parte a un nuovo evento europeo (con tanto di look super glamour).

Quanto costa la giacca crema di Meghan Markle

Project Fearless è un'associazione no-profit nata ad Amsterdam dedicata alle ragazze che sognano di diventare imprenditrici e, in occasione di un corso tenutosi nella sua sede olandese ultime ore, Meghan Markle ha presenziato nei panni di ospite speciale. La Duchessa è dunque rimasta in Europa dopo la visita londinese ai Windsor e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look super glamour. Ha abbinato un paio di pantaloni skinny in finta pelle nera di H&M a un top in tinta, completando il tutto con un blazer color crema, un modello senza bottoni e leggermente over firmato Chloé (prezzo 2.135 euro). Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in camoscio nero di Paul Andrew.

Blazer Chloé

Meghan Markle e la passione per i gioielli preziosi

A rendere super lussuoso il look di Meghan Markle sono stati i gioielli. La Duchessa ha infatti arricchito il completo con una serie di "chicche" firmate Cartier, dall'iconico Love Bracelet in total gold al collier Juste un clou a forma di chiodo (sempre in oro giallo). Anche l'orologio era di Cartier ma non appartiene alla sua collezione di preziosi, lo ha "ereditato" dalla principessa Diana dopo che il marito Harry glielo aveva regalato in segno d'amore. Ha inoltre aggiunto anche un completo con bracciale e anello coordinati in oro rosa e diamanti, tutto firmato Maison Birks. Insomma, la Markle potrà anche aver dato il via a una nuova vita lontana dalla corte reale ma non ha perso la passione per i gioielli scintillanti.