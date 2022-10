Meghan Markle si schiera con le donne in Iran: la t-shirt nasconde un messaggio di libertà Durante un evento di Spotify Meghan Markle ha parlato a lungo del coraggio delle ragazze iraniane e ha voluto manifestare il suo sostegno anche nello stile: sapete cosa c’è scritto sulla t-shirt?

Ashley Hansen, Meghan Markle e Mandana Dayani via Instagram @mandanadayani

Ora che non è più una working royal, Meghan Markle dedica il suo tempo ai progetti che più le stanno a cuore: il podcast su Spotify, le attività di beneficienza e il sostegno ai diritti delle donne. Anche lei, come moltissime altre donne nel mondo, ha voluto prendere posizione al fianco delle donne iraniane che protestano per chiedere libertà, sicurezza e diritti. Durante un evento di Spotify Meghan Markle ha parlato a lungo della situazione in Iran e del coraggio delle ragazze iraniane che rischiano la vita scendendo in piazza. Ha voluto mandare un messaggio anche con il suo look: sapete cosa c'è scritto sulla t-shirt?

Il discorso di Meghan Markle per le donne iraniane

La Duchessa del Sussex il 18 ottobre ha partecipato all'evento Women@Spotify, organizzato dalla quota femminile del colosso di streming per promuovere l'inclusività. Anche Meghan Markle fa ormai parte della famiglia di Spotify grazie al suo podcast, Archetypes, in cui parla spesso del ruolo delle donne nei posti di lavoro, di discriminazioni e di emancipazione. Durante l'evento Markle ha parlato della rivoluzione portata avanti dalle donne in Iran e poi ha posato insieme ad attiviste e colleghe della fondazione Archewell.

Meghan Markle con la t–shirt "Donne vita libertà", foto via Instagram

Per l'occasione la Duchessa ha rinunciato ai famosi tailleur o ai tubini che l'hanno resa famosa e ha scelto un look all'insegna della semplicità: t-shirt nera, pantaloni neri e sandali con il tacco. I pantaloni dal taglio sartoriale sono firmati Valentino, ma la t-shirt non è stata scelta per questioni di stile: la scritta bianca infatti è lo slogan delle proteste "Women Life Freedom" cioé "Donne, vita, libertà".

Meghan Markle con la t–shirt "Woman Life Freedom" e pantaloni Valentino

Molte star, da Juliette Binoche a Belén Rodriguez, hanno deciso di tagliarsi una ciocca di capelli in segno di protesta: Meghan Markle ha voluto prendere posizione parlando a un evento pubblico e lanciando un messaggio con una semplice – ma significativa – t-shirt. Modelli simili sono in vendita sulla piattaforma Etsy. Le foto sono poi state condivise su Instagram da Mandana Dayani, presidente di Archewell, che ha ringraziato Markle per il suo impegno: "Sono così grata di lavorare con donne incredibili come Meghan e la mia amica iraniana Ashley Momtaheni. Continuiamo a sottolineare il coraggio delle ragazze e delle donne in prima linea, uno dei più importanti moti femministi di quest'epoca".