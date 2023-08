Meghan Markle nel nuovo video con gli orecchini griffati (che registrano il sold-out) Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico al fianco di Harry e per l’occasione ha sfoggiato un adorabile look color cammello. In quanti avevano notato il dettaglio prezioso nascosto nell’outfit?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono ormai ritirati “a vita privata”: da diversi anni hanno detto addio alla Royal Family e si sono trasferiti stabilmente in America, così da ritrovare la loro libertà lontani dai riflettori. Certo, di tanto in tanto si concedono qualche apparizione pubblica in occasione di eventi più o meno ufficiali, ma è chiaro che rispetto al passato hanno drasticamente ridotto il numero di impegni istituzionali. Ora, forse complice l’incidente fatto mentre venivano inseguiti dai paparazzi in California, non si mostravano di fronte le telecamere da un po’ ma nelle ultime ore hanno fatto un’eccezione. Sono diventati protagonisti di un video a sostegno del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF), mettendo così anche a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi.

Chi ha firmato gli orecchini di Meghan Markle

Nel nuovo video condiviso sui social dai Sussex ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Meghan Markle, apparsa elegante e sofisticata in un adorabile look color cammello firmato da un brand emergente. Il dettaglio che forse in pochi avevano notato è che nel suo outfit c'era un immancabile dettaglio prezioso: ogni volta che l’ex principessa ha spostato i capelli dietro le orecchie ha rivelato degli scintillanti orecchini gold a forma di mini cerchio ma arricchiti da una sfera plissettata. Si tratta degli Arpège Sleeper firmati Lanvin, sono in ottone dorato e fanno parte della collezione Fall/Winter 2020 della Maison.

Orecchini Lanvin

È nato "l'effetto Meghan"?

Quanto costano gli orecchini di Meghan? Facendo parte di una vecchia linea, non sono più in produzione, dunque sul sito ufficiale di Lanvin non è possibile trovarli in vendita. Spulciando tra i vari e-commerce di moda di lusso (anche vintage), si scopre che quel modello non è più disponibile perché ha registrato ovunque il sold-out proprio da quando è apparso nel video dei Sussex. Si può parlare di “effetto Meghan” oppure semplicemente in circolazione erano rimaste solo pochissime paia di quegli orecchini prodotti nel 2020? L’unica cosa certa è che Meghan riesce a dettare legge in fatto di stile anche ad anni di distanza dal suo addio ai Royals, tanto da riuscire a fare concorrenza anche alla cognata Kate Middleton.