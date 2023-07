Meghan Markle, in arrivo il diario segreto che racconta i mesi passati a corte Meghan Markle sarebbe pronta per fare ancora “guerra” alla Royal Family, in che modo? Con la pubblicazione di un diario segreto che racconta la vita a corte.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry hanno detto addio alla Royal Family inglese ormai da anni ma, nonostante ciò, continuano a essere associati ai Windsor. È proprio per questo che ogni indiscrezione che li riguarda riesce a fare scalpore, soprattutto se fa riferimento alla vecchia vita a corte). Oggi si ritorna a parlare di loro e il motivo è molto semplice: la Duchessa sarebbe pronta a pubblicare il diario segreto scritto nei mesi difficili trascorsi in Gran Bretagna. Si preannuncia un nuovo periodo di scandali e rivelazioni shock?

Il diario segreto di Meghan Markle

Una serie Netflix, un libro shock, un podcast su Spotify: Harry e Meghan non ci hanno pensato su due volte a rivelare la loro verità sulla scelta di abbandonare la vita e i privilegi reali, anche se questo ha significato destare scandalo. Ora pare che la Duchessa stia per condividere dei nuovi contenuti sulla questione: nei 18 mesi trascorsi in Inghilterra nei panni di working royal avrebbe scritto un diario segreto, annotando tutti i suoi pensieri più intimi. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratterebbe di una trovata pubblicitaria creata a tavolino per "fatturare", Meghan già in passato nell'intervista rilasciata a The Cut aveva fatto riferimento a questi appunti estremamente personali.

Meghan Markle

Royal Family, ci saranno nuovi scandali?

Netflix sarebbe già pronta ad acquistare i diritti dei diari segreti di Meghan, consapevole del fatto che le indiscrezioni e i pettegolezzi sui Royals riescono sempre ad attirare le attenzioni di milioni di spettatori in tutto il mondo. L'unico piccolo inconveniente? In questo modo la coppia andrebbe ancora una volta a danneggiare i Windsor, generando scandali e screzi proprio come già capitato in passato. Chi teme di più le parole di Meghan? Stando all'esperto royal Bertrand Meyer-Stabley, Kate Middleton, che a quanto pare si sarebbe scontrata più volte con la cognata durante la sua permanenza a corte. I diari segreti ispireranno davvero una serie tv?