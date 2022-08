Meghan Markle e l’incendio nella stanza di Archie: i Royals le chiesero di tenere nascosto l’accaduto Meghan Markle ha lanciato il suo primo podcast e per l’occasione ha raccontato un dettaglio che nessuno conosceva sul Royal Tour in Africa. All’epoca il piccolo Archie ha rischiato di rimanere coinvolto in un incendio ma i Windsor le chiesero di tenere la questione segreta.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha cambiato vita da quando ha detto addio alla Royal Family: insieme al principe Harry si è trasferita stabilmente in America e ha preso le distanze dai riflettori. Il dettaglio che la rende davvero libera e serena? Non deve più rispettare le rigide regole del protocollo reale. Non sorprende, dunque, che nel podcast che ha appena lanciato su Spotify abbia rivelato alcune indiscrezioni esclusive sulla sua vita privata, cosa che le sarebbe stata assolutamente proibita se fosse stata una Windsor. Il protagonista del racconto è il piccolo Archie, che si è ritrovato inconsapevolmente nel bel mezzo di una tragedia sfiorata quando era solo un neonato.

Meghan Markle, cosa è accaduto durante il Royal Tour in Africa

Ieri Meghan Markle ha lanciato il primo podcast della sua carriera e lo ha fatto con un elegante look bon-ton che riesce a "fare invidia" a Kate Middleton. Chi ha ascoltato la prima puntata su Spotify avrà notato che la Duchessa si dà ad alcune confessioni intime e private. Mentre parla con l'amica Serena Williams, ad esempio, ha raccontato un aneddoto sul viaggio in Sudafrica con Harry e Archie. All'epoca faceva ancora parte della Royal Family ma già pensava di distaccarsene. Quello che è accaduto l'ha spinta ulteriormente a desiderare la "libertà", visto che non le è piaciuto il modo in cui i Windsor hanno affrontato un incidente che ha coinvolto il figlio di soli 4 mesi.

La Duchessa e la frecciatina ai Royals

Durante il tour reale in Africa la nursery di Archie è andata a fuoco mentre i genitori erano impegnati con un appuntamento ufficiale. Per fortuna i bimbo non era in quella camera, la tata lo aveva portato al piano inferiore per fare uno spuntino, ma per i Duchi lo spavento è stato immenso, visto che di solito il piccolo faceva il sonnellino pomeridiano proprio lì. Il dettaglio più assurdo? I Windsor gli avevano chiesto di tenere la cosa nascosta, costringendoli a non rinunciare agli eventi previsti durante il Royal Tour. Solo oggi la Markle ha avuto la possibilità di togliersi qualche "sassolino dalla scarpa" puntando il dito contro il modus operandi dei reali. Sebbene volesse cancellare gli impegni in agenda, è stata obbligata a rimanere lontana dal figlio dopo l'incidente sfiorato ed è per questo che ha lanciato una frecciatina parlando della necessità di rompere le etichette e gli stereotipi per ritrovare la propria umanità.