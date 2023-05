Meghan ed Harry, perché sono loro i reali più cercati su Google (ma non i più amati) Harry e Meghan Markle potranno pure essersi trasferiti in America da anni ma i britannici continuano a essere ossessionati da loro: ecco per quale motivo sono i più cercati su Google (ma non i più amati della monarchia).

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da oltre due anni ma, nonostante ciò, le indiscrezioni che li riguardano riescono ancora a conquistare le prime pagine dei giornali internazionali. Certo, ci tengono a rimanere il più possibile lontani dai riflettori per preservare la loro privacy, ma è chiaro che di tanto in tanto sono costretti a tornare sotto le luci della ribalta a causa del profondo legame con la Royal Family. Sarà perché tutti sono curiosi di scoprire ogni singolo dettaglio sulle presunte liti con i Windsor o perché semplicemente ora che sono lontani dalle etichette hanno la libertà di raccontare la loro verità, ma la cosa certa è che i Sussex risultano essere i reali più cercati su Google in tutto il mondo.

La classifica dei reali più cercati sul web

Negli ultimi 12 mesi su Google ci sarebbe stato un vero e proprio boom di ricerche su Harry e Meghan, a rivelarlo è stata un'indagine condotta dal portale BonusInsider, che ha analizzato i clic sul noto motore di ricerca nel periodo tra il 3 maggio 2022 e il 3 maggio 2023. A dominare la classifica è la Duchessa del Sussex con ben 28 punti, è in assoluto lei la più cercata sul web, mentre a "farle concorrenza" sul podio c'è il marito principe con 14 punti. Al terzo posto si è classificata Kate Middleton, seguita da re Carlo III, il principe William e Camilla (che ha ottenuto solo 5 punti). L'incoronazione alle porte non ha modificato affatto la lista, il pubblico ha continuato ad andare alla ricerca delle curiosità più disparata che riguardano la "grande assente" alla cerimonia del 6 maggio.

Chi sono i Royals più amati

Se da un lato i Sussex si sono rivelati i più cercati su Google, dall'altro non sarebbero anche i più amati della casa reale. Stando al report condiviso da YouGov di recente, che ha analizzato l'indice di gradimento della Royal Family da parte dei sudditi, è William a guidare la classifica con il 72% dei voti. A seguirlo ci sono Kate Middleton, la principessa Anna, re Carlo III e suo fratello Edoardo. Agli ultimi posti Harry e Meghan con il 25% e il 22%, sono riusciti a superare solo il principe Andrea con il suo 7% d'indice di gradimento. Il motivo di questa discrepanza? I recenti screzi con la famiglia reale avrebbero ridotto le simpatie del pubblico britannico verso i Sussex, anche se le loro rivelazioni shock avrebbero destato non poco interesse. Insomma, sebbene siano lontani, Harry e Meghan continuano a fare concorrenza ai Royals.