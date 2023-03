Megan Gale torna in passerella dopo 15 anni: com’è oggi la modella australiana Ricordate gli spot Omintel? Megan Gale è tornata in passerella dopo 15 anni d’assenza: oggi ha 47 anni e ha conservato il fascino magnetico che l’ha resa un’icona.

A cura di Beatrice Manca

Chi non ricorda le ormai iconiche pubblicità della Omnitel e della Vodafone con Megan Gale? L'attrice e modella australiana alla fine degli anni Novanta fece dell'Italia la sua seconda casa dividendosi tra cinema e televisione: apparve anche al Festival di Sanremo accanto a Raffaella Carrà nel 2001, oltre che in numerosi spot e film. Nel 2008 la modella annunciò il ritiro dalle passerelle ma oggi, 15 anni dopo, ci ha ripensato ed è tornata a sfiloare per David Jones, lasciando tutti a bocca aperta con un abito monospalla nero.

Megan Gale nel 2002

Com'è cambiata Megan Gale dagli esordi a oggi

Mentre a Parigi è in corso la Fashion Week dedicata al ready to wear a Melbourne, in Australia, sono in corso alcune sfilate. Durante lo show Autunno/Inverno 2023-24 del brand David Jones è apparsa Megan Gale. Il brand l'ha definito un momento storico, e ne ha motivo: erano 15 anni che Megan Gale non calcava una passerella. La modella ha esordito a 18 anni dopo aver vinto un concorso di bellezza e ha posato per importanti riviste – da Grazia a GQ – prima di dedicarsi al grande e piccolo schermo. Dopo il ritiro, nel 2008, ha continuato a lavorare in Australia e nel 2015 è apparsa al cinema nel film Mad Max: Fury Road. Nel frattempo ha avuto due figli dal compagno di lunga data Shaun Hampson. Oggi la top model ha 47 anni e ha conservato la bellezza mozzafiato che l'ha resa famosa: grandi occhi verdi, sorriso smagliante, lunghi capelli scuri.

Megan Gale sfila per David Jones

Megan Gale con l'abito monospalla nero

Per l'occasione la modella australiana ha sfoggiato due cambi d'abito. Prima ha indossato un abito bustier bianco con stampa floreale sul corpetto e sulla gonna a ruota, poi ha cambiato stile, tornando in passerella con un sontuoso abito monospalla nero drappeggiato. Il secondo abito era caratterizzato da un grande fiocco sulla spalla e spacco laterale: Megan Gale lo ha indossato con scarpe gioiello e con uno scintillante collier, raccogliendo i capelli in uno chignon. Per lei il tempo si è decisamente fermato!

