Dove vive Megan Gale: la villa in Australia con piscina e immersa nel verde Megan Gale, diventata famosa in Italian per le pubblicità di Omnitel e Vodafone, oggi è una conduttrice tv nel suo paese oltre che modella.

A cura di Clara Salzano

Megan Gale a casa

Megan Gale ha incantato gli spettatori dello show Autunno/Inverno 2023-24 del brand David Jones tornando in passerelle dopo 15 anni. A 47 anni la modella e showgirl australiana è identica a quando faceva le pubblicità in Italia di Omnitel e Vodafone. Oggi Megan Gale è tornata in Australia, dove conduce Australia’s Best Bold Home, e vive col compagno e i due figli in una villa con giardino e piscina.

Il salotto di Megan Gale

Megan Gale oggi è una nota conduttrice tv in Australia. La famosa showgirl e modella conduce il programma Australia’s Best Bold Home dove mostra alcune delle case più belle del continente. Dove vive invece Megan Gale? Nata a Perth, nell'Australia occidentale, la modella è tornata nel suo paese d'origine. Megan Gale vive col compagno e i figli in una villa immersa nel verde.

Il figlio di Megan Gale davanti casa

La villa di Megan Gale in Australia è una casa moderna che si sviluppa su due livelli. Circondata da un grande giardino, l'abitazione è caratterizzata da ampi spazi luminosi e arredi contemporanei.

Megan Gale in giardino

La casa di Megan Gale comprende tre camere da letto e tre bagni con vasca idromassaggio, due garage, un campetto da basket, cortili esterni e un grande salone open space con zona relax e sala pranzo.

Il bagno di Megan Gale

Una grande piscina turchese completa le dotazioni della casa di Megan Gale che condivide numerose foto della sua vita quotidiana con la famiglia. Gli spazi sono vissuti in allegria da tutti e la nota showgirl ha scelto di arredare la villa in modo semplice ed essenziale.