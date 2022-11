Maxima d’Olanda brilla con abito d’oro e tiara di perle: look scintillante per la cena con Mattarella Maxima d’Olanda ha incontrato Sergio Mattarella a una cena di Stato organizzata al palazzo reale di Amsterdam e per l’occasione ha brillato con abito d’oro e tiara di perle: ecco tutti i dettagli del look scintillante della regina.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che solo la Royal Family inglese è capace di dettare legge in fatto di stile? La verità è che a fare concorrenza ai Windsor sono diversi reali d'Europa. Dopo Letizia di Spagna e Rania di Giordania, l'ultima a essersi "aggiunta alla lista" è stata Maxima d'Olanda, regina consorte dei Paesi Bassi dopo il matrimonio con il re Guglielmo Alessandro. Nelle ultime ore è finita al centro delle attenzioni dei media italiani perché ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest'ultimo è nei Paesi Bassi con la figlia Laura e ieri sera ha preso parte a una cena di gala organizzata dai Royals al palazzo reale di Amsterdam. La più scintillante era proprio Maxima, che ha brillanto con un appariscente abito d'oro e una preziosissima tiara di perle.

Chi ha firmato l'abito d'oro di Maxima d'Olanda

Il banchetto organizzato alla corte d'Olanda per l'arrivo di Sergio Mattarella era un evento molto atteso nel paese e la regina Maxima non ha deluso le aspettative dei sudditi in fatto di stile. Ha letteralmente brillato con un lungo abito dorato firmato Jan Taminiau, uno dei suoi stilisti preferiti. Per la precisione si tratta di un modello con la gonna a campana, le maniche lunghe e il corpetto aderente, interamente tempestato di perline scintillanti che vanno a formare dei ricami a rombi. Dove avevamo già visto il look da sera? Durante una visita di Stato in Giappone risalente al 2014, quando per la prima volta Maxima puntò sull'abbinamento total gold e perle.

Maxima d’Olanda in Jan Taminiau

La storia della tiara con perle di Württemberg

L'accessorio più prezioso sfoggiato da Maxima non poteva che essere la tiara, un gioiello molto appariscente e prezioso che fa parte della collezione dei reali d'Olanda. È in oro bianco, diamanti e perle di Württemberg ma la sua particolarità sta nel fatto che è particolarmente versatile, visto che può essere "montata" e "smontata". A seconda delle occasioni, infatti, la si può alleggerire o "appesantire", rendendola più o meno preziosa. Maxima l'ha ereditata dalle reali olandesi: a indossarla prima di lei sono state la regina Gugliemina, per la quale il prezioso è stato creato nel 1897, la regina Juliana e la regina Beatrice, colei che l'ha resa celebre durante il matrimonio con Claus van Amsberg nel 1966, quando ha ripreso il suo design nei ricami dell'abito da sposa

