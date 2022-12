Marina Di Guardo si “trasforma” in Chiara Ferragni: perché i genitori ora vestono come i figli C’è stato un momento in cui tutti, da piccoli, abbiamo rubato i vestiti ai genitori. Ora la sfida di TikTok “Turning my mum into me” ribalta i ruoli e conquista le star.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @chiaraferragni

È Marina Di Guardo o è Chiara Ferragni? La famosa imprenditrice digitale e influencer si è divertita a vestire la madre come lei, con tanto di accessori griffati e smartphone alla mano, pronto per il prossimo selfie. "Turning my mom into me", scrive divertita l'influencer nella caption del video. E, facendo un rapido giro su Instagram e TikTok, vediamo che non sono le uniche: si tratta di un vero e proprio trend che ha contagiato anche moltissime star.

Marina Di Guardo con i vestiti di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha un rapporto molto stretto con la madre Marina, come dimostrano i selfie e i video insieme. L'ultimo ha incuriosito molto il pubblico: Marina Di Guardo appare prima con i suoi vestiti – una camicia Versace e un paio di pantaloni in pelle – e poi torna nei panni della figlia Chiara, letteralmente: un abito nero scintillante, un maxicardigan grigio con le paillettes e una borsa di cristalli del brand di Chiara Ferragni. Il tocco finale? Occhiali a mascherina e smartphone. L'influencer ha poi condiviso il risultato sui social, scatenando i commenti divertiti dei fan.

Marina Di Guardo con gli abiti di Chiara Ferragni

Cos'è il trend "Turning my mum into me"

Chiara Ferragni non è l'unica che ha voluto divertirsi così. Su TikTok l’hashtag #turningmymumintome sfiora i 250 milioni di visualizzazioni. Le regole del gioco sono sempre le stesse: si usa l'audio virale ‘I Wish‘ di Skee-Lo, si presenta il genitore nei suoi ‘panni' e poi con i vestiti del figlio o della figlia adolescente. Tanto più la malcapitata madre appare fuori posto, più il video funziona. In Italia lo hanno fatto la content creator Maryna e Marta Losito, ad esempio, ma anche Maria Mainetti con la madre Elena Sofia Ricci. Non solo: anche Fedez si è divertito a "vestire" il padre come lui.

Il papà di Fedez vestito come il figlio

Perché questa sfida social è diventata così popolare? I fattori sono molteplici: si coinvolge un genitore in un social nettamente giovanile (con l'effetto involontariamente comico che ne deriva) e si scambiano i ruoli. È anche un modo per far vedere i pezzi più rappresentativi del proprio stile. Ricordate quando da piccoli eravamo noi a indossare i vestiti di mamma e papà per sentirci grandi? Bene, è il momento di fare il contrario!