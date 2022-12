Mariah Carey, shopping di lusso con la piccola Monroe: a Natale mamma e figlia vestono coordinate Mariah Carey è la regina del Natale e quest’anno ha usato i social per documentare i momenti trascorsi in famiglia. A poche ore dalle prime cene a tema si è data allo shopping di lusso con la figlia Monroe.

A cura di Valeria Paglionico

Mariah Carey è la regina indiscussa del Natale, è fin dagli anni '90 che fa ballare tutti con la sua All I Want for Christmas is You e da allora non ha mai smesso di tornare in cima alle classifiche internazionali fin dall'inizio delle feste. In questo 2022 ha usato i social per documentare alcuni dei suoi impegni quotidiani, dalle esibizioni live ai momenti passati in famiglia. Di recente, ad esempio, ha immortalato una dolce mattinata trascorsa con la figlia Monroe: le due si sono date allo shopping di lusso, apparendo adorabili con dei look coordinati e iper griffati.

Mamma e figlia fanno acquisti di lusso

L'avevamo lasciata in bianco sul palco accanto alla piccola Monroe, oggi ritroviamo ancora una volta Mariah Carey con la figlia ma in una versione più casual. La popstar ha augurato un buon Natale ai suoi followers documentando una dolce mattinata trascorsa alle prese con lo shopping di lusso. Al motto di "Un po' di compere prima di guardare lo speciale di stasera sulla CBS", le due si sono immortalate fianco a fianco con due maxi buste di Prada tra le mani. Cosa avranno acquistato? Al momento non lo hanno ancora rivelato ma la cosa certa è che a poche ore dal Natale sembrano non aver badato assolutamente a spese.

Mariah Carey e Monroe con i cappotti coordinati

Cosa hanno indossato Mariah e Monroe per la giornata mamma e figlia? Hanno seguito il trend dei look mini me, declinando la moda in modo glamour e lussuoso. Si sono affidate entrambe alla Maison Burberry, sfoggiando leggings neri e maglioni crop con lo scollo a V in beige. Per completare il tutto hanno puntato sugli iconici cappotti tartan, la stampa simbolo della nota griffe britannica: la mamma ha scelto il classico modello in panno lungo fino alle ginocchia, mentre la piccola ha preferito un più sbarazzino piumino. Stivali col tacco per la popstar, doposci per la bimba: le due sono assolutamente adorabili.