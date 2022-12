Mariah Carey al concerto di Natale con la figlia Monroe: duettano vestite da principesse Mariah Carey si è esibita per la prima volta dopo tanto tempo con la figlia Monroe (11 anni): hanno sfoggiato look coordinati bianchi con tanto di coroncine.

A cura di Giusy Dente

Che Natale sarebbe senza canzoni a tema? A dicembre risuonano nelle case di tutto il mondo le tradizionali canzoni natalizie, alcune diventate un vero e proprio rituale irrinunciabile: durante le cene, mentre ci si riunisce davanti al camino, mentre si addobbano l'albero e il presepe, mentre si fa shopping nei negozi. E la canzone natalizia per eccellenza è senza dubbio All I want for Christmas is you, di Mariah Carey. Per chi avesse dubbi al riguardo, basti pensare che questo brano (pubblicato nel 1994) fa guadagnare alla cantante ben 2,5 milioni di dollari all'anno: a tutti gli effetti è la hit più riprodotta ogni Natale da 28 anni. Anche stavolta, è già nelle top 5 di tutto il mondo su Spotify!

Mariah Carey canta con sua figlia

Buon sangue non mente e a quanto pare la figlia di Mariah Carey ha ereditato da lei la passione per la musica. Monroe ha 11 anni ed è nata assieme al fratellino gemello Moroccan nel 2011: sono figli del rapper e produttore Nick Cannon, con cui la cantante ha avuto una relazione dal 2008 al 2014. Madre e figlia si sono esibite insieme dal vivo durante un Christmas Show, venerdì 9 dicembre, sulle note di Away in a Manger: è stato il primo concerto di Natale post Covid della 52enne. Le due hanno cantato regalando un momento prezioso per tutto il pubblico della Scotiabank Arena di Toronto, che non si aspettava di assistere a qualcosa di così intimo e speciale. La cantante ha in programma altri quattro show: due a Toronto e due a New York. Il 20 dicembre andrà invece in onda su CBS e Paramount+ il suo speciale concerto natalizio Mariah Carey: Buon Natale a tutti!

Il duetto con gli outfit coordinati

La regina del Natale ha indossato un abito principesco abbinato a quello della bimba: entrambe vestite di bianco, due abiti con ampia gonna di tulle e applicazioni argentate scintillanti e con tanto di coroncine sulla testa."Questa è la mia bambina. Undici anni fa ho ricevuto il regalo più grande. Questo è il nostro primo duetto" ha esordito la cantante, nel presentare sul palco Monroe. Con la sua voce angelica, ma al tempo stesso decisa e potente, la bambina ha conquistato il pubblico. È stato un duetto da brividi e ora tutti si chiedono se è nelle sue mani l'eredità vocale e canora della grande Mariah Carey.