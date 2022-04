Mahmood da bambino: era già trendy con la t-shirt di Winnie Pooh e il cappellino al contrario Mahmood è molto attivo sui social e di recente ha riaperto la “scatola dei ricordi” condividendo una foto di quando era bambino. Tra una t-shirt dei cartoni animati e il cappellino al contrario, ha dimostrato che era già adorabile e trendy da bambino.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tra le star più apprezzate del momento e non solo perché ha più volte dimostrato di essere un cantante talentuoso e un'icona di stile: nonostante abbia raggiunto una certa notorietà, è rimasto con i piedi per terra e sui social non esita a mostrarsi alle prese con la sua quotidianità. Di recente, ad esempio, si è lasciato travolgere dall'effetto nostalgia e, probabilmente dopo aver riaperto la scatola dei ricordi, ha sentito il bisogno di condividere l'adorabile scatto dell'infanzia sui social. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Sebbene siano passati decenni da allora, è rimasto praticamente identico a quando era un bambino.

Com'era Mahmood prima del successo

Com'era Mahmood da bambino? È stato lui stesso a soddisfare le curiosità dei fan condividendo sui social uno scatto dell'infanzia. Nella foto appare a mezzo busto sullo sfondo di uno zoo, indossava una t-shirt bianca oversize con una stampa di Winnie Pooh sul petto e portava un cappellino con la visiera al contrario. Oltre a essere già trendy nonostante la tenerissima età, c'è un altro dettaglio che si nota fin dal primo sguardo: il sorriso dolce e smagliante del cantante è rimasto lo stesso, tanto da renderlo super riconoscibile fin dal primo sguardo. In quanti si sono "sciolti" di fronte questa dolcissima immagine?

Mahmood da piccolo

Mahmood e la passione per le foto da bambino

Siamo ormai abituati a vedere Mahmood sul paco con i suoi look genderless e glamour, basti pensare al fatto che all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Blanco ha letteralmente spopolato tra gonne, reggicalzini e completi oversize. Sui social, però, lascia emergere tutta la sua spontaneità e non esita a condividere dei dolci ricordi del passato. Quella con la t-shirt di Winnie Pooh non è la prima foto da piccolo che ha condiviso, già in passato aveva postato uno scatto in compagnia della mamma, nel quale sfoggiava una maglietta col viso di Leonard Di Caprio sul petto. Ancora prima, inoltre, si era distinto per originalità facendosi stampare una sua esilarante immagine da bambino sulla t-shirt. Insomma, Mahmood potrà anche aver raggiunto il successo ma non per questo dimentica le sue origini.