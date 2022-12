Mahmood con il passamontagna: rilancia la tuta in acetato in versione griffata Cool anche con il freddo: Mahmood indossa un look anni Novanta con piumino imbottito da oltre mille euro.

A cura di Beatrice Manca

In fatto di tendenze, Mahmood è sempre un passo avanti. Il cantante di Soldi è un paladino della moda genderless e concettuale ed è sempre stato un pioniere in fatto di stile. Con l'arrivo dell'inverno ha deciso di difendersi dal freddo posando con un look che strizza l'occhio agli anni Novanta: piumino imbottito e tuta in acetato griffata.

Il look anni Novanta di Mahmood

Mahmood è appena tornato in Italia da Parigi, dove ha assistito alla sfilata di Jacquemus con un look total denim e frange. Il cantante ha poi condiviso tra le Instagram Stories una foto che lo ritrae in versione "uomo ragno", appollaiato su un ‘panettone' a bordo strada con una tuta in acetato azzurro. Al posto della classica felpa, però, c'è un piumino imbottito (la giacca must dell'inverno 2023). Il look nasce da una collaborazione tra Moncler e Palm Angels ispirata alla Miami anni Novanta: giacca e pantaloni sono in vendita sul sito, rispettivamente al prezzo di 1350 euro e 430 euro.

La giacca Moncler Palm Angels

Le scarponcini candidi sono un'evoluzione della stessa collaborazione: sono firmati Tod's Moncler Palm Angels e costano 980 euro. Includendo scarpe e accessori, quindi, l'outfit "urban" di Mahmood sfiora i tremila euro!

I pantaloni Moncler Palm Angels

Mahmood con il passamontagna a rete

Per completare l'outfit (e ripararsi dal gelo di questi giorni di dicembre) Mahmood ha indossato un particolare passamontagna a rete. Il balaclava, oggetto feticcio della gen Z che l'anno scorso diventò un'ossessione collettiva, è tornato di moda per l'Autunno/Inverno 2022-23. In lana o in maglia crochet, il passamontagna non si porta più solo sulle piste, anzi: è diventato un accessorio glamour e cool. Parola di Mahmood.