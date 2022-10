Mahmood al Roma Film Fest 2022: completo di pelle e anfibi carrarmato per la prima del suo docu-film Nel weekend Mahmood ha partecipato alla prima del suo docu-film al Roma Film Fest 2022. Per l’occasione ha osato con un look di pelle total black, sorprendendo i fan con degli stivali con la suola carrarmato.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood non potrebbe essere più soddisfatto dei suoi innumerevoli successi professionali. Negli ultimi anni ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, ha portato a termine un tour europeo da sold-out e ora è diventato anche attore. Dale 17 al 19 ottobre sarà al cinema con un docu-film omonimo sulla sua vita, nel quale racconta i momenti più salienti della carriera dagli esordi a oggi. La pellicola è stata presentata al Roma Film Fest 2022, per la precisione la prima è andata in scena lo scorso weekend e il cantante è intervenuto personalmente sul palco per raccontare i retroscena del lavoro. Da sempre icona fashion glamour e genderless, anche questa volta Mahmood non ha rinunciato allo stile audace e originale.

Chi ha firmato il look di pelle di Mahmood

Questa edizione della Festa del Cinema di Roma è stata davvero speciale per Mahmood: dopo essere arrivato nella Capitale in camicia di jeans e pantaloni over, lo scorso weekend ha sorpreso tutti con un look di pelle sul red carpet della prima del suo docu-film. Lo avevamo lasciato alle prese con una maschera viso contro le occhiaie, oggi lo ritroviamo super aggressivo in nero tutto vestito di pelle. Il cantante si è affidato ancora una volta alla Maison Prada, sfoggiando un look della collezione Spring/Summer 2023. Ha abbinato una casacca a girocollo e con le maniche lunghe a un paio di pantaloni da motociclista con delle zip frontali.

Mahmood in Prada

Mahmood con gli stivali carrarmato a Roma

Per completare il tutto non ha rinunciato a un accessorio dall'animo genderless: un paio di stivali con la zeppa "a carrarmato". Anche in questo caso si tratta di un capo iper griffati, gli anfibi sono infatti i Monolith di Prada in Garbadine Re-Nylon, un modello dai volumi oversize e le linee decise con inserti in gomma sulla parte inferiore della tomaia e battistrada dentato. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 890 euro.

Gli stivali Monolith di Prada

Poche ore dopo la prima, inoltre, ha festeggiato lasciandosi immortalare in un carrello del supermercato con canotta nera e occhiali da sole anni '90 con la montatura bianca. Insomma, il cantante riesce sempre a sorprendere tutti col suo stile: quale sarà il prossimo colpo di testa?