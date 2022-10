Mahmood con la maschera anti-occhiaie: sui social rivela i preparativi da red carpet Mahmood ha presentato il suo docu-film al Roma Film Fest ma prima di sfilare sul red carpet si è preso cura della sua bellezza. In che modo? Con una maschera anti-occhiaie.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente della sua carriera: dopo aver vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo, ha dato il via a un tour europeo che ha registrato il sold-out in quasi tutte le tappe. Nelle ultime settimane ha raggiunto un nuovo traguardo: ha realizzato una docu-biografia omonima sulla sua vita e sul suo lavoro, raccontando i momenti che l'hanno portato al successo. Il film sarà nelle sale dal 17 al 19 ottobre ed è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sul cui red carpet il cantante è apparso glamour e griffato con giacca di jeans e mocassini.

La routine beauty di Mahmood

La cosa particolare è che poco prima di calcare il red carpet Mahmood ha documentato sui social alcuni dei preparativi per apparire impeccabile alla prima. Solitamente usa i social solo per motivi prettamente lavorativi oppure per condividere una performance particolare con i followers ma nelle ultime ore ha fatto un'eccezione, rivelando uno dei suoi segreti di bellezza. Il cantante si è lasciato immortalare in camerino alle prese con il trucco: è a petto nudo, indossa solo un paio di pantaloni parachute con gli addominali in mostra ed è tra le grinfie della make-up artist che gli passa un correttore sulle palpebre.

Mahmood prima del red carpet romano

Mahmood e il suo "segreto di bellezza"

Il dettaglio che non può passare inosservato? Sotto gli occhi Mahmood ha applicato delle patch idratanti utili a ridurre le occhiaie e i segni della stanchezza, a prova del fatto che anche lui come qualsiasi altro "comune mortale" ha dei piccoli segreti di bellezza. Il cantante, però, non ha paura di rivelarli, anche se questo ha significato farsi fotografare in versione acqua e sapone con una maschera all'acido ialuronico sotto gli occhi. In quanti seguiranno il suo esempio per apparire al top a un evento mondano?