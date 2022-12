Mahmood accende l’albero di Natale di Milano: l’esibizione con catene al collo e zeppe carrarmato Mahmood ha partecipato all’inaugurazione dell’albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, è stato lui a intrattenere il pubblico con una performance esclusiva. Per dare il via alle feste ha scelto un look glamour e originale con catene al collo e zeppe carrarmato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2022 si avvina e le strade si stanno illuminando con lucine e addobbi a tema. In molti hanno dato il via alle danze con un tantino di anticipo, certi del fatto che la magica atmosfera legata alle feste riesca a donare un pizzico di felicità in più, ma per quanto riguarda le decorazioni cittadine si è rispettata la tradizione. A Milano, ad esempio, l'iconico albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele è stato svelato nelle ultime ore con un evento ad hoc. Si chiama Tree of Wonder, è stato ideato da Giovanna Battaglia Engelbert, Direttrice Creativa di Swarovski, ed è tra i più belli e spettacolari al mondo. All'inaugurazione hanno partecipato moltissime star, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto Mahmood.

Il look oversize di Mahmood

L'accensione del maxi albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele di Milano viene ormai considerata un vero e proprio evento mondano ed è per questo che vengono chiamate diverse star a presenziare. Tra gli ospiti non poteva mancare Mahmood, spesso testimonial dei gioielli Swarovski, che in quest'occasione ha regalato ai presenti una performance esclusiva, esibendosi nei suoi più grandi successi. Poteva mai rinunciare al glamour durante un evento tanto importante? Assolutamente no. Completo nero oversize di Ann Demeulemeester, canotta bianca e bomber imbottito in tinta di Vetements: il cantante ha puntato sull'eleganza del total black, declinando tutto in una versione trendy e contemporanea.

Mahmood in Ann Demeulemeester

Mahmood con le scarpe in stile anni '90

A fare la differenza nel look di Mahmood sono stati gli accessori: si è protetto dal freddo con un cappellino di lana total black, mentre ai piedi ha sfoggiato delle sneakers con la zeppa a carrarmato, un modello in pieno stile Buffalo, le calzature iconiche degli anni '90. Non poteva mancare il tocco prezioso (naturalmente firmato Swarovski). Il cantante ha mixato scintillii e stile rock, abbinando delle collane a catena, una extra long e l'altra choker, a un anello con cristalli neri e silver e a un paio di orecchini a cerchietto doppi in oro ma decorati con dei micro brillantini. Insomma, il Natale milanese è cominciato con stile: in quanti si ispireranno al look di Mahmood per le feste?