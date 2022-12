Natale 2022, gli alberi più spettacolari da vedere nel mondo New York, Londra, Rio de Janeiro, sono tante le metropoli che accolgono le festività natalizie con meravigliosi alberi, simboli indiscussi del Natale.

A cura di Clara Salzano

Albero di Natale al Rockefeller Center, New York

Ogni anno l'accensione dell'albero di Natale del Rockefeller Center a New York inaugura il periodo natalizio in tutto il mondo ed è uno degli eventi più seguiti con milioni di spettatori, concerti, luci e spettacoli. Come New York anche Londra, Rio de Janeiro e tante altre metropoli accolgono il proprio albero di Natale con fantastici eventi internazionali che presentano al mondo uno dei simboli indiscussi delle Feste con migliaia di luci scintillanti e palline colorate. Vediamo quali sono quest'anno gli alberi di Natale più spettacolari.

Albero di Natale del Rockefeller Center, New York

Ogni anno arrivano a New York nel periodo natalizio milioni di turisti per assistere ad uno degli eventi più attesi: l'accensione dell'iconico albero di Natale del Rockefeller Center che inaugura la stagione delle feste. La storia dell'albero di Natale del Rockefeller Center risale al 1931 quando è stato installato la prima volta davanti all'importante edificio. Quest'anno l'abete nordico misura 25 metri ed è stato decorato con 50.000 luci e una stella Swarovski tridimensionale, progettata dall'architetto Daniel Libeskind e ricoperta da tre milioni di cristalli.

La stella di Libeskind sull’albero di Natale del Rockefeller Center

Prisma a Coal Drops Yard, Londra

Nonostante per il Regno Unito sarà un Natale più dimesso dopo la morte della Regina Elisabetta II, il paese non ha rinunciato a festeggiare e in tutta la capitale Londra sono stati allestiti diversi alberi di Natale da quello a Trafalgar Square a quello davanti al Parlamento inglese fino al Coal Drops Yard di Kings Cross dove è stato allestito uno psichedelico albero di Natale dal nome Prism per il suo design caleidoscopio.

Albero di Natale davanti al Parlamento di Londra

Albero di Natale di Rio De Janeiro

Rio De Janeiro ogni anno stupisce con il suo albero di natale costruito sull'acqua. È noto come il più grande albero di Natale galleggiante del mondo e raggiunge altezze di 84 metri tanto da aver vinto nel 2007 il Guinness dei primati. L'originale albero è stato realizzato per la prima volta nel 1996 e viene inaugurato sempre da uno spettacolo pirotecnico abbagliante nel giorno dell'accensione. Centinaia di migliaia di visitatori accorrono a Rio per vedere lo spettacolo multicolore sulla Laguna Rodrigo de Freitas.

L’albero di Natale a Rio de Janeiro

Albero di Natale di Strasburgo

Strasburgo è sede di uno dei mercatini di Natale più famosi al mondo e in occasione dell'apertura del villaggio natalizio un grande abete a Place Kléber risplende di mille luci. Il Christkindlsmärik è il mercato più popolare della Francia risalente alla metà del 1500 e il suo albero è una vera e propria attrazione che attira migliaia di visitatori nella città, nota come la capitale del Natale in Francia. Alto più di 30 metri, l'albero è decorato con 7 km di lucine e circa 400 palline e richiede mediamente ogni anno circa 250 ore di lavoro per raggiungere l'allestimento finale.

L’albero din Natale a Strasburgo

Albero di Natale di Galeries Lafayette a Parigi

A Parigi non è Natale senza le meravigliose vetrine dei grandi magazzini come Printemps e Galeris Lafayette che ogni anno incanta tutti anche con il suo albero di Natale stratosferico che decora lo spazio centrale a tutta altezza del negozio. Ogni anno le decorazioni di Galeries Lafayette hanno un tema diverso e quest'anno la scrittrice Claire Castillon è stata invitata a immaginare la storia di Planète Sapin (Pianeta Albero) illustrato da Florent Chavout che racconta la storia di Nordmann, un residente di Elato, inviato sulla Terra per salvare il Natale della piccola Annie.

L’albero di Galeries Lafayette

Albero di Natale di Washington

Ogni anno davanti alla Casa Bianca a Washington viene allestito il gigantesco albero di Natale nazionale degli Stati Uniti. L'accensione dell'albero è sempre una grande festa che richiama milioni di spettatori e viene vista in tutto il paese. L'albero è inoltre accompagnato da altri 58 piccoli alberi di Natale scintillanti che rappresentano i vari stati USA.

L’albero di Natale di Washington

Albero di Natale di Berlino

Torna il natale a Berlino dove ogni anno un enorme abete viene addobbato davanti alla Porta di Brandeburgo con tante luci e decorazioni che trasformano la piazza in magico villaggio natalizio.

L’Albero di Berlino

Albero di Natale di Gubbio

Anche l'Italia è possibile visitare uno degli alberi più belli del mondo che è anche da record. Si tratta dell'abete natalizio di Gubbio che è l’albero di Natale di luci più grande al mondo con i suoi 750metri di lunghezza e 450 metri di larghezza. Ogni anno, dal 1991, la città allestisce un immenso albero di luci colorate sotto il monte Igino, che è da Guinness dei Primati. L'accensione avviene, come ogni anno, il 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata.

L’albero di Natale luminoso di Gubbio

Albero di Natale di Madrid

Le luci per il Natale 2022 si sono accese già per il Natale di Madrid dove ogni quartiere e strada è stato addobbato con diversi design e colori per raccontare la propria identità. Molte delle principali piazze del centro città, Plaza del Sol, Callao, Plaza de España, sono state decorate con alberi di Natale mozzafiato, in alcuni dei quali si può anche entrare. Grande attenzione è stata data alla sostenibilità delle decorazioni e l'atmosfera tra le strade della città è magica.

Albero di natale di Madrid

Albero di Natale di Vilnius

Vilnius, la capitale della Lituania è riconosciuta per avere uno degli alberi di Natale più belli del mondo. Ogni anno il tema dell'albero cambia e quest'anno l'albero di Natale di Vilnius raggiunge un'altezza di 25 metri, è largo 22 metri, è travestito da una gigantesca torta di compleanno a più strati decorata con 700 candele. Vilnius festeggerà infatti i suoi 700 anni il prossimo anno e vuole celebrarlo col mondo intero.