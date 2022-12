Madonna in versione Babbo Natale: dal reggiseno di pizzo alla felpa pelosa, il cambio look per le feste Madonna ha festeggiato il Natale con 4 dei suoi figli e sui social ha condiviso delle Stories molto originali. Si è trasformata in Babbo Natale ma non ha rinunciato alle provocazioni, rimanendo in reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è un periodo magico un po' per tutti e, almeno stando alle tradizioni, va passato in famiglia alle prese con cene, pranzi e regali. Madonna sembra saperlo bene, visto che ha passato la prima parte delle feste in compagnia degli ultimi 4 figli, David, Mercy, Stelle ed Esther. È proprio con loro che ha realizzato un'originale Stories su Instagram in versione Babbo Natale sullo sfondo di un meraviglioso albero addobbato. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, non sono stati i festoni alle sue spalle, quanto piuttosto il repentino cambio outfit avvenuto di fronte la macchina da presa: la preferite in versione sexy o con la giacca calda e cozy?

Madonna col cappello di Babbo Natale

L'avevamo lasciata irriconoscibile con i capelli arancioni e le sopracciglia decolorate, oggi ritroviamo Madonna ancora una volta in una versione rinnovata. Per Natale si è trasformata in Santa Claus, o meglio in Santa Baby come lei stessa ha dichiarato nella didascalia. Ha tenuto i capelli legati in due maxi trecce alla Mercoledì Addams e ha completato l'acconciatura con il classico cappello di Babbo Natale, il modello di velluto rosso ma decorato con dei dettagli in pelliccia total white. Non sono mancati i diamanti scintillanti, dagli orecchini a cerchio alle multi-collane portate al collo, che hanno aggiunto un tocco extra lusso al look da festa.

Madonna in reggiseno

Il cambio look di Madonna

Naturalmente Madonna non ha rinunciato alle provocazioni neppure a Natale e di fronte la telecamera si è letteralmente spogliata. Se inizialmente ha sfoggiato un maxi felpone con la zip di pelo a fondo bianco ma con delle decorazioni rosse all-over, poco dopo è rimasta in reggiseno, per la precisione un modello di pizzo grigio scuro che ha messo in risalto il décolleté. Il dettaglio che ha attirato l'attenzione dei followers, però, è un altro: la popstar appare sempre più irriconoscibile, tanto che a primo impatto si ha l'idea di essere di fronte una persona diversa. Nel nuovo anno continuerà a mettere in atto le sue continue e drastiche trasformazioni?