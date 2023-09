Madame modella per un giorno: debutta in passerella alla Milano Fashion Week Nel terzo giorno di Fashion Week milanese, la cantante sfila per il brand italiano emergente con un look molto grunge.

A cura di Arianna Colzi

Madame sfila da Cormio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cantante istrionica e artista a 360 gradi, Madame non smette mai di stupire. La cantante de Il bene nel male ha sfilato in passerella per la collezione Primavera/Estate 2024 di Cormio, brand emergente guidato dalla giovane Jezabelle Cormio. Il brand della designer è noto anche per essere stato selezionato per Gucci Vault, la piattaforma creata da Alessandro Michele per scegliere i nuovi volti emergenti nel mondo della moda.

Madame sfila per Cormio: il dettaglio originale del look

La cantante classe 2002 ha sfilato per il brand italiano indossando un crop top sulle tonalità del verde militare e del giallo, con la scritta Why you scared davanti, mentre sulle spalle campeggiava la scritta Cormio. Il look era completato da un paio di shorts a righe bianche e azzurre. Madame ha esibito anche un mullet mosso che rendeva il look ancora più grunge. Il look era completato da stivaletti bassi, un modello ankle boots che arrivavano fino alla caviglia. Il dettaglio più dissonante era una borsa ricavata dalla forma e la texture di un pallone da calcio e con un manico borchiato bianco.

Il total look Cormio di Madame

Jezabelle Cormio e Madame: la collaborazione arriva in passerella

Madame non è nuova ad uno stile molto audace, come ha fatto vedere anche durante l'ultima edizione di Sanremo dove ha indossato look molto identitari firmati Off White. Nelle sue storie Instagram, Madame ha ringraziato la designer Jezabelle Cormio con un messaggio molto particolare: "Sono estremamente felice di aver sfilato per la prima volta con la nuova della dea della moda, ti amo Jezabelle".

Il messaggio di Madame nelle sue storie Instagram

La sintonia tra le due artiste era già rodata, come aveva reso noto la stessa Cormio sul suo profilo Instagram, dove aveva mostrato il look esibito da Madame durante il suo concerto di Roma: anche grazie allo stylist della cantante, Simone Furlan, la scelta era ricaduta su una t-shirt con la scritta Jezebel a cui si era aggiunta una maglietta personalizzata con la scritta Madame 1.