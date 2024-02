Luca Argentero pubblica la foto di quando aveva 16 anni Luca Argentero ha condiviso con fan e follower uno scatto del passato, che lo ritrae appena sedicenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Oggi è un attore famoso e apprezzato, che ha dato il volto all'amatissimo dottor Andrea Fanti della fiction di successo Doc – Nelle tue mani. Ormai alle spalle Luca Argentero vanta una carriera ventennale, cominciata nel Grande Fratello nel 2003. Pur non vincendo quell'edizione, riuscì comunque a salire sul podio (terzo classificato), ma soprattutto ottenne l'affetto del pubblico, che da allora non ha mai smesso di sostenerlo. Si è subito buttato nel mondo della recitazione, tra teatro, cinema e tv. Era questo il mondo che sognava quando era ragazzo. Forse un po' preda dei ricordi, l'attore ha condiviso sui social con fan e follower uno scatto del passato, che lo ritrae appena sedicenne.

Luca Argentero nella foto del passato

La vita privata per Luca Argentero è preziosa. Non a caso, è piuttosto restio a condividere sui social la sua sfera familiare, preferendo mostrarsi alle prese col lavoro per tenere aggiornati fan e follower. La moglie Cristina Marino e i figli Nina Speranza e Noè Roberto sono il suo bene più prezioso. Per questo i ritratti social di famiglia sono rari e la coppia ha deciso di non mostrare i volti dei figli online, per proteggerne la privacy, essendo ancora molo piccoli.

Luca Argentero oggi

Ovviamente, consapevole di essere un personaggio pubblico molto apprezzato, ogni tanto fa uno strappo alla regola, facendosi vedere nelle vesti di marito e padre e non solo in quelle dei personaggi che porta su grande e piccolo schermo. La recitazione era il suo sogno da ragazzo, quando era un sedicenne coi capelli scurissimi e folti, il fisico tonico e il sorriso smagliante.

Ripescando una foto dal cassetto dei ricordi, Luca Argentero si è fatto vedere in versione sedicenne, quando all'epoca andavano di moda le collanine con le perline colorate. Il tempo per lui sembra essersi fermato.