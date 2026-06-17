L’omaggio di Michelle Obama alla madre Marion Robinson: ha il suo volto stampato sulla gonna

Nel corso di un evento a Chicago, Michelle Obama è salita sul palco con una gonna personalizzata: sopra c’era stampato un ritratto di sua madre dal giovane.

Michelle Obama e Barack Obama

Michelle Obama ha spesso utilizzato la moda in chiave molto personale: per lanciare messaggi, per esprimersi, per comunicare. Lo ha fatto quando Barack Obama era il Presidente degli Stati Uniti, ma ha continuato a farlo anche dopo, convinta del potere di certe scelte stilistiche. Non a caso lei è l'unica First Lady ad aver posato ben tre volte per Vogue USA. Il suo power dressing è iconico: uno strumento per raccontare se stessa, per costruire un'immagine forte, quella di una donna potente e di successo, sicura di sé e legata al proprio Paese. Da qui la scelta di colori sgargianti, la fiducia accordata agli stilisti afroamericani, il mix di alta moda e capi low budget.

Nel corso di un evento a Chicago, per celebrare l'imminente inaugurazione dell'Obama Presidential Center, l'ex First Lady è salita sul palco assieme al marito con una gonna che ha immediatamente attirato l'attenzione. Impossibile che passasse inosservato un capo del genere. Ha infatti indossato una gonna su cui era raffigurato il ritratto di sua madre da giovane. Marian Robinson, a cui era legatissima, è scomparsa due anni fa.

"Mi è servita qualche settimana per abituarmi alla bellezza di questa gonna" ha detto. Il capo è stato realizzato appositamente per Michelle Obama da Acne Studios, partendo in realtà da qualcosa di realmente esistente. In passerella, infatti, la Maison ha effettivamente fatto sfilare una modella con una gonna simile, su cui c'era stampato però un volto maschile. Era una gonna della collezione Autunno/Inverno 2026, con stampa fotografica in bianco e nero del fotografo Paul Kooiker.

Michelle Obama in Acne Studios

Michelle Obama ha fatto realizzare la stessa gonna midi con cintura, personalizzandola; all'evento di Chicago l'ha abbinata a una semplice T-shirt girocollo marrone, un paio di décolleté e gioielli di Spinelli Kilcollin e Yvonne Leon. La stylist che ha curato il look è Meredith Koop, che è stata menzionata dalla stessa Michelle Obama: "Questa bellissima gonna scelta dalla mia stylist ha il mio ritratto preferito di mia madre" ha spiegato. Ha anche lasciato intendere che l'omaggio, era sia alla sua figura materna, che al legame che la donna aveva con Barack Obama. Un modo, insomma, per celebrare sia lei che lui, in vista dell'inaugurazione del centro che porterà il nome dell'ex presidente. Il complesso sarà ufficialmente aperto al pubblico il 19 giugno: sarà un luogo di aggregazione, per incontrarsi e fare rete, dove sviluppare il concetto di comunità oltre le differenze.

"Marion ne sarebbe stata così orgogliosa – ha detto nel corso dell'evento Michelle Obama – Era così orgogliosa di suo genero, dell'uomo che è e che è sempre stato per la nostra famiglia, sempre pieno di sogni, forse troppo grandi, ma che alla fine sono sempre stati realizzati". Il ritratto stampato sulla gonna di Michelle è la stessa foto che aveva condiviso pubblicamente nel 2019 in occasione del compleanno della donna, scrivendo: "Ogni volta che vedo questa foto e lo sguardo di mia madre, mi chiedo se abbia idea di cosa l'aspetta nei decenni a venire: amore vero e dolore vero, figli e nipoti che la terranno sempre all'erta, un viaggio emozionante in luoghi di cui aveva solo letto o che aveva visto in televisione. Ma vedo anche qualcos'altro in quegli occhi, qualcosa che mi ha guidata ogni giorno fin dalla nascita: la sua incrollabile fiducia che, qualunque cosa le capitasse, ce l'avrebbe fatta. E siccome ce l'avrebbe fatta lei, ce l'avremmo fatta anche noi".

Marian Robinson è morta il 31 maggio 2024, all'età di 86 anni ed è stata più volte menzionata da Michelle Obama nei suoi discorsi pubblici, ricordata come il pilastro della famiglia, come colei che le ha lasciato in eredità valori e insegnamenti preziosi.