Lo yacht personalizzato di Roberto Cavalli: cambiava colore e aveva gli interni animalier

A cura di Giusy Dente

Dopo una lunga malattia, venerdì 12 aprile 2024 è morto Roberto Cavalli. Lo stilista fiorentino, fondatore del brand omonimo, si era ritirato dal mondo della moda nel 2015, anno della cessione della sua azienda, un marchio dallo stile inconfondibile. Roberto Cavalli è sinonimo di sensualità sfacciata e, ovviamente, di animalier. Le stampe con richiami a pellami di animali ed elementi naturali fanno da sempre da filo conduttore alle collezioni del brand, noto per la sua concezione di moda appariscente e sensuale. Quello stesso stile stile barocco, che ha conquistato celebrity di fama mondiale e modelle iconiche, faceva parte anche dello stile di vita dello stilista, noto per l'organizzazione di party sfarzosi e serate di lusso. Amava ospitare gli amici a bordo dei suoi yacht: erano la sua passione.

Il segreto dello yacht RC

Questo yacht aveva, come nome, le iniziali dello stilista. Si tratta di un Baglietto, nome celebre nel mondo yachting, costruito nel 200o appositamente per Roberto Cavalli, firmato da Tommaso Spadolini. Lo yacht dalla silhouette moderna ed elegante, con due ponti, misura 41 metri e garantisce prestazioni molto elevate, grazie ad avanzate strumentazioni di navigazione e diversi optional tecnologici.

Possiede 10 cabine per gli ospiti, più altre 8 per i membri dell’equipaggio. Proprio qui si svolse un party a Cannes, dove Cavalli ospitò star del calibro di Sharon Stone, Kylie Minogue, Irina Shayk. Una decina di anni fa è passato nelle mani di un altro armatore, tramutando il nome in M/Y Ability. Roberto Cavalli aveva voluto che questo yacht rispecchiasse pienamente il suo stile creativo ed eccentrico.

Gli interni di classe, progettati dallo Studio Gagliardi, erano ovviamente animalier, mentre l'esterno (in lega d’alluminio) aveva una particolarità: cambiava colore a seconda del modo in cui veniva colpito dai raggi dal sole e della luce, passando da riflessi violacei al blu. Questa eccentrica caratteristica, che aveva reso lo yacht RC cromato uno dei più fotografati e appariscenti, è stata eliminata durante il refitting a cui l'imbarcazione è stata sottoposta nel 2016 da parte dei Cantieri Navali di Sestri, che l'hanno coperta di nero.

Roberto Cavalli e la passione per le barche

Roberto Cavalli aveva una vera e propria passione per gli yacht. Tra questi, uno dei più noti in suo possesso è stato lo yacht Freedom, una barca più piccola della precedente, costruita da Cerri Cantieri Navali e varata nel 2018. Faceva parte della collezione Fuoriserie, dedicata a progetti full custom. Era lunga 28 metri, realizzata in alluminio, capace di ospitare tre membri di equipaggio e al massimo quattro ospiti, perfetta per vacanze più intime.

Lo stilista si era personalmente occupato di ogni aspetto, in merito alla decorazione degli interni, scegliendo accessori, tessuti, finiture, mobili. L'aveva disegnata in collaborazione con il designer ed amico Tommaso Spadolini (lo stesso contattato per lo yacht RC). Immancabili anche qui le famose stampe leopardate su tutta la tappezzeria. "Fammi una barca che Batman vorrebbe timonare": così pare avesse detto Cavalli a Spadolini, per riassumergli ciò che aveva in mente.