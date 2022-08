Lo stilista Roberto Cavalli in Cilento con il suo yacht di lusso Freedom Il noto stilista ha fatto tappa nel porto di Acciaroli a bordo di Freedom, lo yacht di lusso di 28 metri acquistato nel 2018.

A cura di Valerio Papadia

Non solo Capri e la Penisola Sorrentina: anche il Cilento, questa estate, è meta di personaggi noti. Al porto di Acciaroli, ad esempio, ha fatto capolino il noto stilista Roberto Cavalli, che è arrivato nella famosa frazione del Comune di Pollica a bordo del suo yacht di lusso, Freedom. Lo stilista, dunque, si aggiunge alla schiera di personaggi famosi che, durante questa calda estate, si stanno avvicendando sulle coste e sulle isole campane: dal cantante italiano Cesare Cremonini, avvistato a Ravello, in Costiera Amalfitana, a star della musica internazionale come Mariah Carey e Jennifer Lopez, che invece hanno fatto tappa, nei giorni scorsi, a Capri.

Freedom, lo yacht super lusso di Roberto Cavalli

Come detto precedentemente, lo stilista Roberto Cavalli è arrivato nel porto turistico di Acciaroli a bordo di Freedom, il suo yacht super lusso. L'imbarcazione, lunga 28 metri, è stata costruita nei Cantieri Navali Cerri nel 2018, mentre la progettazione e il design sono opera del noto designer Tommaso Spadolini, che ha firmato anche il precedente yacht dello stilista, che ha scelto personalmente materiali, finiture e accessori per gli interni. Lo yacht di Cavalli è stato pensato per pochi intimi, dal momento che può ospitare 6 persone, così come sono 6 i membri dell'equipaggio a bordo.