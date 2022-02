Lily Collins senza trucco: com’è l’attrice di Emily in Paris fuori dal set Lily Collins non è riuscita a resistere alla mania delle foto senza trucco e di recente ha postato sui social alcuni scatti “al naturale”. Com’è l’attrice di Emily in Paris fuori dal set? Meravigliosa proprio come quando si serve del make-uo.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è la mania social più amata dalle star da qualche anno a questa parte? Quella di postare foto e selfie senza trucco, così da dimostrare che la propria bellezza è naturale al 100%. L'ultima ad averlo fatto è stata Lily Collins che, dopo il matrimonio da sogno e il successo della seconda serie di Emily in Paris, si è concessa una giornata di totale relax, documentando tutto sul suo account Instagram. Quale migliore occasione di questa per dire temporaneamente addio al make-up? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione dell'attrice dal set cinematografico alla vita quotidiana.

Le foto senza trucco di Lily Collins

Lily Collins si sta godendo il meritato relax dopo il successo di Emily in Paris 2 e sui social on ci pensa su due volte a documentare i momenti più belli delle sue giornate. Di recente si è lasciata immortalare sullo sfondo di una spiaggia deserta al tramonto con indosso una salopette di jeans leggermente over, un top bianco con lo scollo all'americana e un cappellino di paglia in pieno stile estivo. Ha tenuto i capelli sciolti e lisci come al solito ma ha rinunciato al make-up, non avendo paura di mostrarsi al naturale. Nonostante non si sia servita di rossetto, fondotinta, ombretto ed eye-liner, l'attrice è ugualmente meravigliosa.

Lily Collins senza make–up

Lily Collins, la trasformazione fui dal set

Siamo sempre stati abituati a vedere Lily Collins nei panni di Emily Cooper, la protagonista di Emily in Paris con la passione per la moda. Al di là degli abiti griffati, nella serie l'attrice ha sempre osato con rossetti scuri, ciglia extra volume, lunghissime linee di eye-liner e basi impeccabili. Una volta fuori dal set, però, le sue abitudini beauty cambiano in modo drastico e non esita a mostrarsi in versione acqua e sapone. La differenza rispetto alle scene della serie Netflix è evidente ma, nonostante ciò, la Collins non ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue. Visto il riscontro positivo dei fan, la sua Emily si lascerà immortalare al naturale prima o poi?